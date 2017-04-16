بالصور.. مدير أمن الإسكندرية يستقبل البابا تواضروس

كتب - علاء عمران:

استقبل اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية، اليوم الأحد، البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمقر مديرية الأمن.

وأعرب البابا تواضروس الثاني عن تعازيه في شهداء الشرطة ضحايا الحادث الإرهابي الذي تعرضت له الكنيسة المرقسية بالإسكندرية، مثمنا الجهود التي يبذلها رجال الشرطة في التصدي لمخططات الجماعات الإرهابية في جميع أنحاء مصر، وما يبذلونه من تضحيات فداءً للوطن، وتحقيقاً لأمن الشعب المصري، وأن تلك الأعمال الغادرة لن تنل من نسيج الأمة المتلاحم، وعزيمة وصلابة رجال الشرطة.

وزار البابا تواضروس مصابي الحادث الإرهابي بمستشفى الشرطة بالإسكندرية، متمنيا لهم الشفاء العاجل، والعودة لاستكمال دورهم الوطني في حفظ الأمن والاستقرار، وحماية البلاد.