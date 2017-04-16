أخبار عاجلة

مدير أمن سوهاج لـ«المواطنين»: احتفلوا بشم النسيم في حمايتنا -
مفكر إسلامي: السلفية تغلظت في مصر.. وجميع مؤسسات الدولة مسؤولة -
فيديو.. «الصيادلة»: شركات الأدوية خدعت الحكومة -
محافظ المنيا يقدم واجب العزاء في شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
محافظ أسوان يحيل واقعة انهيار «عمارة سكنية» إلى النيابة -
مطرانية المنيا تستقبل العزاء في شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
فيديو.. الإبراشي: منى البرنس مصممة تبين للناس «موهبتها في الرقص» -
فيديو.. خالد منتصر: لماذا يسيطر الإخوان على الأزهر حتى الآن؟ -
محافظ أسوان: إنقاذ جميع سكان العمارة المنهارة بمنطقة الشيخ هارون -
فيديو| معتز عبد الفتاح: رجب أردوغان «زائر».. وتركيا ستبقى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

رئيس البرلمان العربي يطالب بإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال

Google+ Print
رئيس البرلمان العربي يطالب بإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال رئيس البرلمان العربي يطالب بإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

طالب الدكتور مشعل السلمي، رئيس البرلمان العربي، بإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي خاصةً النساء والأطفال، ووقف الانتهاكات العنصرية التي تنتهجها سلطات الاحتلال ضدهم.

وشدد السلمي - بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني الذي يوافق 17 أبريل من كل عام باعتباره يومًا وطنيًا للوفاء للأسرى الفلسطينيين وتضحياتهم ونصرةً لقضيتهم - على ضرورة وقف سياسات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي القمعية التي تنتهك حقوقهم المكفولة بموجب القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية، مطالباً الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بإلزام سلطات الاحتلال بتطبيق كافة الاتفاقيات الدولية على الأسرى الفلسطينيين، وملاحقة وفرض عقوبات على من ينتهك حقوقهم بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 .

شاهد أيضا

وأكد رئيس البرلمان العربي على ضرورة اخضاع كافة السجون والمعتقلات الاسرائيلية للرقابة الدولية للوقوف على فداحة الانتهاكات لحقوق الإنسان التي ترتكبها سلطات الاحتلال تجاه الأسرى الفلسطينين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
سيلتا فيجو يفوز علي غرناطة بثلاثية نظيفة في الدوري الإسباني

سيلتا فيجو يفوز علي غرناطة بثلاثية نظيفة في الدوري الإسباني

مدير أمن سوهاج لـ«المواطنين»: احتفلوا بشم النسيم في حمايتنا

مدير أمن سوهاج لـ«المواطنين»: احتفلوا بشم النسيم في حمايتنا

مفكر إسلامي: السلفية تغلظت في مصر.. وجميع مؤسسات الدولة مسؤولة

مفكر إسلامي: السلفية تغلظت في مصر.. وجميع مؤسسات الدولة مسؤولة

فيديو.. «الصيادلة»: شركات الأدوية خدعت الحكومة

فيديو.. «الصيادلة»: شركات الأدوية خدعت الحكومة