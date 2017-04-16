رئيس البرلمان العربي يطالب بإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال

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طالب الدكتور مشعل السلمي، رئيس البرلمان العربي، بإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي خاصةً النساء والأطفال، ووقف الانتهاكات العنصرية التي تنتهجها سلطات الاحتلال ضدهم.

وشدد السلمي - بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني الذي يوافق 17 أبريل من كل عام باعتباره يومًا وطنيًا للوفاء للأسرى الفلسطينيين وتضحياتهم ونصرةً لقضيتهم - على ضرورة وقف سياسات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي القمعية التي تنتهك حقوقهم المكفولة بموجب القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية، مطالباً الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بإلزام سلطات الاحتلال بتطبيق كافة الاتفاقيات الدولية على الأسرى الفلسطينيين، وملاحقة وفرض عقوبات على من ينتهك حقوقهم بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 .

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وأكد رئيس البرلمان العربي على ضرورة اخضاع كافة السجون والمعتقلات الاسرائيلية للرقابة الدولية للوقوف على فداحة الانتهاكات لحقوق الإنسان التي ترتكبها سلطات الاحتلال تجاه الأسرى الفلسطينين.