فيديو| مفيدة شيحة: «الأكل متعة الحياة وبشفق على بتوع الجزر والخس»

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وجهت الإعلامية مفيدة شيحة، التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة احتفالات عيد الميلاد المجيد، "الأقباط رجعوا فطروا وياكلوا لحمة وصوتهم رجع يحلو من تاني، متعة الأكل أحسن من متعة الصحة".

وأضافت شيحة، خلال برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، المذاع على قناة "cbc" : "متعة الأكل حياة كده كده بنمرض ونتعب، متعة الأكل لما تأكلي حماماية محشية أو مسقعة بعيش بلدي محمص ومحشي بالصلصة والفول والطعمية أو مكرونة والبشاميل سايح".

وتابعت: "لازم تغيروا ثقاقة الخس والجزر.. بتصعب عليا الناس اللي بتاكل خضار بس دي أوي".

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وردت الإعلامية سهير جودة: "كل سنة والمصريين بخير.. بس البعد عن اللحوم صحي.. الأكل من أحلى المتع لكن لما تعرفي مشكلاته هتفضلي متعة الصحة".