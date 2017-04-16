«الأيتام» في ضيافة «ملتقى قرطام» للاحتفال بـ«يوم الطفل الجميل»

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نظم حزب المحافظين، بالتعاون مع جهاز شئون البيئة وجمعية المحافظين لحماية المستهلك، وجمعية الخير والتسامح لرعاية الأيتام، حفلا فنيا كبيرا بملتقى "قرطام" الثقافى بمنطقة المعادى، للاحتفال بـ"يوم الطفل الجميل" فى إطار سياسة الحزب الداعمة للأطفال الأيتام، وضمن الاحتفال بـ"يوم اليتيم".

وقدمت فرقة شبرا الخيمة للفن الشعبى عدة عروض فنية من التراث الشعبى المصرى، إلى جانب أوبريت للأطفال وعروض فنية للفنون الشعبية وحفل غنائى وأوبريت فرعونى، علاوةً على التنورة وفن التحطيب وفقرات دى جى متنوعة، وهو ما تفاعل معه الأطفال والجماهير بصورة كبيرة.

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وحضر الاحتفال قادة حزب المحافظين، وعلى رأسهم الدكتور بشرى شلش، الأمين العام للحزب، والأستاذ عمرو الشريف، أمين العضوية، والدكتورة منال شحاتة، رئيس لجنة الصحة، والأستاذة نسرين فاروق، أمينة المرأة، والدكتور محمد غنيم، أمين الشباب، والأستاذ محمود خميس، مدير ملتقى "قرطام"، إلى جانب بعض الشخصيات العامة والفنانين الذين حرصوا على مشاركة الأيتام في هذا اليوم.

وفي نهاية الاحتفال تم توزيع الهدايا وشهادات التقدير على قادة الحزب، وبعض الشخصيات العامة، وسط فرحة شملت أرجاء قاعة الاحتفالات.