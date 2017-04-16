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طلب إحاطة للحكومة بشأن انفجار الغاز في التجمع الخامس

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طلب إحاطة للحكومة بشأن انفجار الغاز في التجمع الخامس طلب إحاطة للحكومة بشأن انفجار الغاز في التجمع الخامس

التحرير

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قال النائب السيد حجازي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، اليوم الأحد، إنه تقدم بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، موجه إلى رئيس الوزراء شريف إسماعيل والمهندس طارق المُلا وزير البترول، بشأن حادث انفجار خط الغاز بمنطقة التجمع الخامس.

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وطالب النائب بتوضيح أسباب الانفجار التي كادت تؤدي إلى كارثة إنسانية بشعة، بالإضافة إلى الضمانات اللازمة لعدم تكرارها، قائلاً: «مع العلم أن أي حفر في الشوارع لابد أن يأخذ بشأنه تصريحات من إدارة الحي الواقع فيه الحفر مع دفع رسوم لاستخراج هذا التصريح، وإعادة الشئ لأصله وأخذ خريطة الطريق والمرافق الموجودة به من مركز المعلومات المنوط به رسم خرائط بجميع المرافق الموجودة بكل شارع».

وأضاف النائب متسائلًا: «أين دور الأجهزة الحكومية، هل يتوقف دورها عند تحصيل الرسوم فقط دون إعطاء أي خرائط أم أن الحفر كان عشوائيا».

وتابع: «يحب أن يكون هناك مساءلة قانونية حيال ذلك لمواجهة كل من تسول له نفسه العمل دون رادع أو قانون، بإحالته إلى النيابة لعدم تكرار ذلك».

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التحرير

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