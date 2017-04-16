صور| مدير أمن الإسكندرية يستقبل البابا تواضروس

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استقبلت مديرية أمن الإسكندرية البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

كان فى استقبال قداسته كل من اللواء مساعد الوزير لمنطقة غرب الدلتا، اللواء مدير أمن الإسكندرية وعدد من القيادات وضباط المديرية.

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وأعرب البابا تواضروس الثانى عن تعازيه فى شهداء الشرطة ضحايا الحادث الإرهابى الغاشم، الذى تعرضت له الكنيسة المرقسية بالإسكندرية.. مثمنًا الجهود التى يبذلها رجال الشرطة فى التصدى لمخططات الجماعات الإرهابية فى جميع أنحاء مصر، وما يبذلونه من تضحيات فداءً للوطن وتحقيقًا لأمن الشعب المصرى،

وأشار البابا إلى أن تلك الأعمال الغادرة لن تنال من نسيج الأمة المتلاحم وعزيمة وصلابة رجال الشرطة، كما قام قداسته بزيارة المصابين جراء الحادث الإرهابى بمستشفى الشرطة بالإسكندرية، متمنيًا لهم الشفاء العاجل والعودة لاستكمال دورهم الوطنى فى حفظ الأمن والاستقرار وحماية البلاد من المخاطر.