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البحرية الألمانية تنقذ 1200 لاجئ في البحر المتوسط

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البحرية الألمانية تنقذ 1200 لاجئ في البحر المتوسط البحرية الألمانية تنقذ 1200 لاجئ في البحر المتوسط

مصراوي Masrawy

البحرية الألمانية

برلين- (د ب أ):

أعلن الجيش الألماني، اليوم الأحد، أن البحرية الألمانية أنقذت، أمس السبت، نحو 1200 مهاجر في عرض البحر المتوسط وأوصلتهم إلى إيطاليا.

وأوضح الجيش الألماني، أن سفينة الإمداد الألمانية "راين" تلقت إشارة قبل ظهر أمس، من مركز الإنقاذ البحري في روما، بالتوجه إلى مهمة إنقاذ في منطقة تقع نحو 60 كيلومترا شمال غرب العاصمة الليبية طرابلس، قبالة السواحل الليبية.

وبدأت السفينة بنقل 124 لاجئا على متنها ثم توافد بعد ذلك مئات آخرون كانوا على متن سفن مدنية وقوارب مطاطية وقارب خشبي.

وأضاف الجيش الألماني أنه في إطار عملية الاتحاد الأوروبي "صوفيا"، بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين أنقذتهم البحرية الألمانية وأوصلتهم إلى مكان آمن أمس، 1181 شخصا، بينهم 428 طفلا وفتى، وثماني نساء حوامل.

يذكر أن إجمالي عدد الأشخاص الذين أنقذهم جنود البحرية الألمانية المشاركون في "صوفيا"، من الغرق في المتوسط، تجاوز الـ20 ألف شخص منذ السابع من مايو 2015.

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