مقتل جندي سعودي وإصابة 3 جنوب غرب السعودية

الرياض - (د ب أ):

قتل جندي سعودي وأصيب 3 آخرين إثر انفجار لغم أرضي، اليوم الأحد، جنوب غرب البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية قوله إنه "عند الساعة العاشرة من صباح اليوم وأثناء قيام دورية حرس حدود راجلة بمهامها بقطاع الداير بمنطقة جازان، تعرضت لانفجار لغم أرضي مما نتج عنه استشهاد العريف عيسى مضواح معبر الريثي، وإصيب 3 آخرين تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم".

وأضاف المتحدث أن الجهات المختصة بحرس الحدود باشرت التحقيق في الانفجار.