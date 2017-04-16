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رئيس مركز الفرافرة: 4 محطات مياه جديدة تدخل الخدمة مايو المقبل

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رئيس مركز الفرافرة: 4 محطات مياه جديدة تدخل الخدمة مايو المقبل رئيس مركز الفرافرة: 4 محطات مياه جديدة تدخل الخدمة مايو المقبل

مصراوي Masrawy

مركز الفرافرة

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أعلن رئيس مركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد، اللواء محمد العدوي، الشهر المقبل موعدًا للانتهاء من مشروع إقامة 4 محطات تنقية مياه شرب جديدة بالقرى البعيدة والنائية، وذلك تحت إشراف وتمويل الهيئة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي داخل المحافظة.

وأوضح العدوي، في تصريحات لمصراوي اليوم الأحد، أن المحطات المقرر أن تدخل الخدمة خلال مايو المقبل هي: محطة مدينة الفرافرة، بقدرة إنتاجية 450 متر مكعب/ ساعة، وتكلفة تصل إلى 20 مليون جنيه، ومحطة قرية عثمان بن عفان، بقدرة 435 متر مكعب/ ساعة، وتكلفة 20 مليون جنيه، بالإضافة إلى محطة مياه قريتي "زراعة عشرة وأبو منقار".

وأضاف أن المشروع يتضمن حفر بئر مياه جوفي عميق، وإقامة محطة تنقية بجوار البئر نفسه، بهدف القضاء نهائيًا على مشاكل مياه الشرب بهذه المناطق.​

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مصراوي Masrawy

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