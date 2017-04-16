محافظ الدقهلية: تفجيرا الكنيستين زادا من وحدة المصريين

الدقهلية - رامي القناوي:

قال محافظ الدقهلية، الدكتور أحمد الشعراوي، إن التفجيرين الإرهابيين اللذين استهدفا كنيستي مارجرجس في طنطا والمرقسية في الإسكندرية زادا من وحدة المصريين وتكاتفهم، مضيفًا أن ظن الإرهابيين خاب بما ظهر من حضور كثيف خلال احتفالات عيد القيامة المجيد.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها المحافظ، اليوم الأحد، داخل إيبارشية ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية في مدينة ميت غمر، مهنئًا الأخوة المسيحيين بعيدهم.

وخلال كلمته، قال المحافظ: "شاركت بقداس عيد القيامة ووجدت الجميع يدعون لمصر بالسلام وأنا أدعوكم للترحم على جميع الشهداء وعزائنا لجميع من فقد ابنًا أو شقيقًا بالأحداث الغاشمة الأخيرة التي استهدفت أبناء الوطن الواحد".

شارك في تقديم التهنئة اللواء أيمن الملاح مدير أمن الدقهلية، واللواء أحمد صالح حكمدار مديرية الأمن، والمهندس مختار الخولي السكرتير المساعد، والعقيد أركان حرب تامر نصار المستشار العسكري للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية وممثلو الأزهر والأوقاف ونواب البرلمان.​