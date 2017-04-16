أخبار عاجلة

مدير أمن سوهاج لـ«المواطنين»: احتفلوا بشم النسيم في حمايتنا -
مفكر إسلامي: السلفية تغلظت في مصر.. وجميع مؤسسات الدولة مسؤولة -
فيديو.. «الصيادلة»: شركات الأدوية خدعت الحكومة -
محافظ المنيا يقدم واجب العزاء في شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
محافظ أسوان يحيل واقعة انهيار «عمارة سكنية» إلى النيابة -
مطرانية المنيا تستقبل العزاء في شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
فيديو.. الإبراشي: منى البرنس مصممة تبين للناس «موهبتها في الرقص» -
فيديو.. خالد منتصر: لماذا يسيطر الإخوان على الأزهر حتى الآن؟ -
محافظ أسوان: إنقاذ جميع سكان العمارة المنهارة بمنطقة الشيخ هارون -
فيديو| معتز عبد الفتاح: رجب أردوغان «زائر».. وتركيا ستبقى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

محافظ الدقهلية: تفجيرا الكنيستين زادا من وحدة المصريين

Google+ Print

مصراوي Masrawy

تفجيرا الكنيستين زادا من وحدة المصريين (12)تفجيرا الكنيستين زادا من وحدة المصريين (12)

تفجيرا الكنيستين زادا من وحدة المصريين (11)تفجيرا الكنيستين زادا من وحدة المصريين (11)

تفجيرا الكنيستين زادا من وحدة المصريين (10)تفجيرا الكنيستين زادا من وحدة المصريين (10)

تفجيرا الكنيستين زادا من وحدة المصريين (9)تفجيرا الكنيستين زادا من وحدة المصريين (9)

تفجيرا الكنيستين زادا من وحدة المصريين (8)تفجيرا الكنيستين زادا من وحدة المصريين (8)

تفجيرا الكنيستين زادا من وحدة المصريينتفجيرا الكنيستين زادا من وحدة المصريين

تفجيرا الكنيستين زادا من وحدة المصريين (6)تفجيرا الكنيستين زادا من وحدة المصريين (6)

تفجيرا الكنيستين زادا من وحدة المصريين (5)تفجيرا الكنيستين زادا من وحدة المصريين (5)

تفجيرا الكنيستين زادا من وحدة المصريين (4)تفجيرا الكنيستين زادا من وحدة المصريين (4)

تفجيرا الكنيستين زادا من وحدة المصريين (3)تفجيرا الكنيستين زادا من وحدة المصريين (3)

تفجيرا الكنيستين زادا من وحدة المصريين (2)تفجيرا الكنيستين زادا من وحدة المصريين (2)

تفجيرا الكنيستين زادا من وحدة المصريين (1)تفجيرا الكنيستين زادا من وحدة المصريين (1)

الدقهلية - رامي القناوي:

قال محافظ الدقهلية، الدكتور أحمد الشعراوي، إن التفجيرين الإرهابيين اللذين استهدفا كنيستي مارجرجس في طنطا والمرقسية في الإسكندرية زادا من وحدة المصريين وتكاتفهم، مضيفًا أن ظن الإرهابيين خاب بما ظهر من حضور كثيف خلال احتفالات عيد القيامة المجيد.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها المحافظ، اليوم الأحد، داخل إيبارشية ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية في مدينة ميت غمر، مهنئًا الأخوة المسيحيين بعيدهم.

وخلال كلمته، قال المحافظ: "شاركت بقداس عيد القيامة ووجدت الجميع يدعون لمصر بالسلام وأنا أدعوكم للترحم على جميع الشهداء وعزائنا لجميع من فقد ابنًا أو شقيقًا بالأحداث الغاشمة الأخيرة التي استهدفت أبناء الوطن الواحد".

شارك في تقديم التهنئة اللواء أيمن الملاح مدير أمن الدقهلية، واللواء أحمد صالح حكمدار مديرية الأمن، والمهندس مختار الخولي السكرتير المساعد، والعقيد أركان حرب تامر نصار المستشار العسكري للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية وممثلو الأزهر والأوقاف ونواب البرلمان.​

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
محافظ المنيا يقدم واجب العزاء في شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية

محافظ المنيا يقدم واجب العزاء في شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية

محافظ أسوان: إنقاذ جميع سكان العمارة المنهارة بمنطقة الشيخ هارون

محافظ أسوان: إنقاذ جميع سكان العمارة المنهارة بمنطقة الشيخ هارون

مطرانية كفر الشيخ تستقبل المعزين في ضحايا الكنيستين

مطرانية كفر الشيخ تستقبل المعزين في ضحايا الكنيستين

السيطرة على حريق بـ5 منازل وأحواش بمركز ساحل سليم في أسيوط

السيطرة على حريق بـ5 منازل وأحواش بمركز ساحل سليم في أسيوط