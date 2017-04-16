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رئيسة المجلس الفيدرالي الروسي: موسكو تقف ضد أي استخدام للأسلحة الكيماوية

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رئيسة المجلس الفيدرالي الروسي: موسكو تقف ضد أي استخدام للأسلحة الكيماوية رئيسة المجلس الفيدرالي الروسي: موسكو تقف ضد أي استخدام للأسلحة الكيماوية

مصراوي Masrawy

فالنتينا ماتفيينكو

 

موسكو - (أ ش أ):

أكدت رئيسة المجلس الفيدرالي الروسي فالنتينا ماتفيينكو، أن روسيا لا تقبل استخدام الأسلحة الكيماوية، لكنها ترى أنه يجب إجراء تحقيق مستقل قبل كيل الاتهامات بشأنها، وذلك عقب اجتماعها في الرياض مع نظيرها السعودي رئيس مجلس الشورى عبد الله بن محمد آل الشيخ.

 

 

وقالت ماتفيينكو - حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية، في نشرتها باللغة الانجليزية، الأحد - إن روسيا تقف تمامًا ضد أي استخدام للأسلحة الكيماوية، ولكنها ترى أنه قبل اتهام أي شخص أيا كان، فمن الضروري إجراء تحقيق متخصص من قبل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، يضم خبراء مستقلين من دول مختلفة والأمم المتحدة، ويتضمن الذهاب إلى الموقع للتثبت من مسألة استخدام الأسلحة الكيماوية، وتحديد الطرف الذي يجب أن يلقى عليه اللوم والذي يجب أن يتلقى أقسى إجراءات العقاب".

وأضافت "لدينا بالفعل تجربة، وفيها وتحت ذريعة أسباب مختلقة بوجود أسلحة كيماوية، غزت قوات التحالف الغربي العراق، ونحن نعلم نتيجة ما حصل، ولا نريد سنياريوهات مثل هذه أن تتكرر ولا نريد أن يخترع أي أحد أسبابا لغزو دول ذات سيادة ".

 

وأردفت ماتيفيينكو بالقول "إن الضربة الأمريكية لسوريا هي "أشد انتهاك للقانون الدولي، وهي عمل عدواني ضد دولة ذات سيادة ".

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