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"أمن كفر الشيخ": خطة محكمة لتأمين الاحتفالات بـ"شم النسيم"

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"أمن كفر الشيخ": خطة محكمة لتأمين الاحتفالات بـ"شم النسيم" "أمن كفر الشيخ": خطة محكمة لتأمين الاحتفالات بـ"شم النسيم"

مصراوي Masrawy

اللواء سامح مسلم

كفر الشيخ - إسلام عمار:

قال اللواء سامح مسلم، مدير أمن كفر الشيخ، إن المديرية، أعدت خطة أمنية محكمة، لتأمين المواطنين، من أبناء المحافظة، وزائريها من المحافظات المجاورة، خلال الاحتفالات بعيد الربيع، وشم النسيم.

وأكد مدير أمن كفر الشيخ، فى تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أن الخطة تتضمن نشر رجال الشرطة بمختلف ربوع المحافظة، وانتشار عناصر شرطية بالأماكن العامة، لضبط المتحرشين، والخارجين عن القانون، مع إعداد خطة لتأمين كافة كنائس خلال الاحتفالات بأعياد الربيع.

وكشف عن حالة تأهب للمديرية، ورفع درجة الاستعداد باستمرار، من خلال تكثيف الانتشار الأمنى بالشوارع والميادين، ومحيط المنشآت الهامة، والحيوية، والكنائس، لافتًا إلى أنه وجه القوات الأمنية بنطاق المحافظة، بالتصدي الحاسم لأي صورة، من صور الخروج عن القانون.

وأشار إلى تكليفه للمستويات الإشرافية المختلفة، من قيادات مديرية الأمن، وفى المراكز والأقسام التابعة للمديرية، بالمرور المستمر على القوات المكلفة بعمليات التأمين على المنشآت الهامة والحيوية بكل مركز ومدينة في المحافظة، وإصدارهم تكليفات لهذه القوات، بعدم وقوف أي سيارات بمحيط تلك المنشآت.

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