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«دودج» تطرح نسخة «Convertible» من «تشالنجر ديمون»

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«دودج» تطرح نسخة «Convertible» من «تشالنجر ديمون» «دودج» تطرح نسخة «Convertible» من «تشالنجر ديمون»

التحرير

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كشفت شركة "دودج" المتخصصة في إنتاج السيارات الفاخرة، عن النسخة القابلة لطي السقف "Convertible” من سيارتها الجديد "تشالنجر ديمون SRT”.

وبحسب موقع "أوبتريند"، فإن دودج التي كشفت في أول أيام معرض نيويورك الدولي للسيارات عن إصدار "تشالنجر ديمون SRT” الجديد، ألحقته بنسخة قابلة لطي السقف.

وتمثل النسخة "Convertible” من "تشالنجر ديمون SRT” هي الأولى في الجيل الحالي من السيارة، وهو الأمر الذي يمثل حدث جديد في عائلة "تشالنجر ديمون" الشهيرة.

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وكانت الشركة العالمية قد طرحت "تشالنجر ديمون SRT” الجديدة في أول أيام معرض نيويورك الدولي للسيارات، والذي يقام حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

 

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التحرير

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