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"الوطنية للصحافة" تُخاطب المؤسسات القومية بعدم اتخاذ قرارات مالية أو إدارية

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"الوطنية للصحافة" تُخاطب المؤسسات القومية بعدم اتخاذ قرارات مالية أو إدارية "الوطنية للصحافة" تُخاطب المؤسسات القومية بعدم اتخاذ قرارات مالية أو إدارية

مصراوي Masrawy

كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة

القاهرة- (أ ش أ):

وجهت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة كرم جبر، خطاباً دورياً للمؤسسات الصحفية القومية بعدم اتخاذ أية قرارات مالية أو إدارية أو قرارات تعيينات أو قرارات نقل أو توقيع جزاءات على أي من العاملين بالمؤسسة حتي يتم إخطار المؤسسات بما يستجد.

وأوضحت الهيئة في بيان الأحد، أنه في حالة وجود حاجة لاتخاذ قرارات عاجلة، لا يتم اتخاذها إلا بعد مراجعة الهيئة الوطنية للصحافة والحصول على موافقتها.

وأشار خطاب الهيئة إلى عدم الاعتداد بأية قرارات تم اتخاذها منذ أداء أعضاء الهيئة الوطنية للصحافة اليمين يوم الأربعاء الماضي.

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