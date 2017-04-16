أخبار عاجلة

مدير أمن سوهاج لـ«المواطنين»: احتفلوا بشم النسيم في حمايتنا -
مفكر إسلامي: السلفية تغلظت في مصر.. وجميع مؤسسات الدولة مسؤولة -
فيديو.. «الصيادلة»: شركات الأدوية خدعت الحكومة -
محافظ المنيا يقدم واجب العزاء في شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
محافظ أسوان يحيل واقعة انهيار «عمارة سكنية» إلى النيابة -
مطرانية المنيا تستقبل العزاء في شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
فيديو.. الإبراشي: منى البرنس مصممة تبين للناس «موهبتها في الرقص» -
فيديو.. خالد منتصر: لماذا يسيطر الإخوان على الأزهر حتى الآن؟ -
محافظ أسوان: إنقاذ جميع سكان العمارة المنهارة بمنطقة الشيخ هارون -
فيديو| معتز عبد الفتاح: رجب أردوغان «زائر».. وتركيا ستبقى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

فيديو| استشاري أمن معلومات: «فيسبوك» إرهاب إلكتروني وصداع في رأس الحكومة

Google+ Print
فيديو| استشاري أمن معلومات: «فيسبوك» إرهاب إلكتروني وصداع في رأس الحكومة فيديو| استشاري أمن معلومات: «فيسبوك» إرهاب إلكتروني وصداع في رأس الحكومة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال وليد عبد المقصود، استشاري أمن المعلومات، إن موقع "فيسبوك"، يربح كل دقيقة من 1300 دولار.

أضاف عبد المقصود، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الأحد، ببرنامج "عين على البرلمان"، المذاع على قناة "الحياة": "مصر تعاني من فراغ تشريعي في قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية دوليًا"، مطالبًا أن يقف المشرع أمام الخبير الفني لسن القوانين.

شاهد أيضا

وتابع: "تطور الجريمة الإلكترونية وفوضى السوشيال ميديا صداع في رأس ، وتحول لإرهاب إلكتروني يضرب عصب الدولة، فمصر من أولى الدول التي تواجه حرب شرسة إلكترونية من خلال هجمة النقاط السوداء".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
مفكر إسلامي: السلفية تغلظت في مصر.. وجميع مؤسسات الدولة مسؤولة

مفكر إسلامي: السلفية تغلظت في مصر.. وجميع مؤسسات الدولة مسؤولة

فيديو.. «الصيادلة»: شركات الأدوية خدعت الحكومة

فيديو.. «الصيادلة»: شركات الأدوية خدعت الحكومة

فيديو.. الإبراشي: منى البرنس مصممة تبين للناس «موهبتها في الرقص»

فيديو.. الإبراشي: منى البرنس مصممة تبين للناس «موهبتها في الرقص»

فيديو.. خالد منتصر: لماذا يسيطر الإخوان على الأزهر حتى الآن؟

فيديو.. خالد منتصر: لماذا يسيطر الإخوان على الأزهر حتى الآن؟