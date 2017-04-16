فيديو| استشاري أمن معلومات: «فيسبوك» إرهاب إلكتروني وصداع في رأس الحكومة

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال وليد عبد المقصود، استشاري أمن المعلومات، إن موقع "فيسبوك"، يربح كل دقيقة من مصر 1300 دولار.

أضاف عبد المقصود، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الأحد، ببرنامج "عين على البرلمان"، المذاع على قناة "الحياة": "مصر تعاني من فراغ تشريعي في قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية دوليًا"، مطالبًا أن يقف المشرع أمام الخبير الفني لسن القوانين.

شاهد أيضا

وتابع: "تطور الجريمة الإلكترونية وفوضى السوشيال ميديا صداع في رأس الحكومة، وتحول لإرهاب إلكتروني يضرب عصب الدولة، فمصر من أولى الدول التي تواجه حرب شرسة إلكترونية من خلال هجمة النقاط السوداء".