صور| محافظ قنا يقدم واجب العزاء في شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية

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قدم عبد الحميد الهجان محافظ قنا، واجب العزاء لكل من نيافة الأنبا تكلا أسقف كنيسة دشنا ونيافة الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي في شهداء الحادثين الإرهابيين، بكنيستي مارجرجس بطنطا والكنيسة المرقسية بالإسكندرية، وذلك بحضور اللواء صلاح حسان مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا.

وأعرب محافظ قنا عن خالص تعازيه لأسر الشهداء، داعيا الله أن يلهمهم الصبر والسلوان وأن يتغمد الشهداء بواسع رحمته ويدخلهم فسيح جناته وأن يمن على المصابين والجرحى بالشفاء العاجل.

وأكد الهجان أن مثل هذه العمليات الإجرامية والإرهابية الآثمة لن تنال من وحدة وتماسك أبناء الوطن بل ستزيدهم عزيمة وإصرارا وتكاتفا مع قيادتهم السياسية لمواجهة خطر الإرهاب والمؤامرات التي تستهدف زعزعة أمن واستقرار واقتصاد مصر.

ومن جانبهما أوضح كل من الأنبا كيرلس والأنبا تكلا أن ما تقوم به هذه الجماعات الإرهابية هي محاولة فاشلة لتمزيق وحدة الشعب، مؤكدين أن الجيش المصري العظيم وأجهزة الشرطة الباسلة قادرون على حماية الوطن ومقدساته داعين الله عز وجلّ ان يحفظ مصر أرضاً وقيادةً وشعباً.

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شارك في الوفد اللواء أدهم الفاتح رئيس هيئة الرقابة الإدارية بقنا، واللواء أيمن السيسى، سكرتير عام المحافظة والعقيد وليد محمد المستشار العسكري بقنا، وعدد من أعضاء مجلس النواب وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية وقيادات الدين الإسلامي بالمحافظة .



