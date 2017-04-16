أخبار عاجلة

مدير أمن سوهاج لـ«المواطنين»: احتفلوا بشم النسيم في حمايتنا -
مفكر إسلامي: السلفية تغلظت في مصر.. وجميع مؤسسات الدولة مسؤولة -
فيديو.. «الصيادلة»: شركات الأدوية خدعت الحكومة -
محافظ المنيا يقدم واجب العزاء في شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
محافظ أسوان يحيل واقعة انهيار «عمارة سكنية» إلى النيابة -
مطرانية المنيا تستقبل العزاء في شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
فيديو.. الإبراشي: منى البرنس مصممة تبين للناس «موهبتها في الرقص» -
فيديو.. خالد منتصر: لماذا يسيطر الإخوان على الأزهر حتى الآن؟ -
محافظ أسوان: إنقاذ جميع سكان العمارة المنهارة بمنطقة الشيخ هارون -
فيديو| معتز عبد الفتاح: رجب أردوغان «زائر».. وتركيا ستبقى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

صور| محافظ قنا يقدم واجب العزاء في شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية

Google+ Print

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قدم عبد الحميد الهجان محافظ قنا، واجب العزاء لكل من نيافة الأنبا تكلا أسقف كنيسة دشنا ونيافة الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي في شهداء الحادثين الإرهابيين، بكنيستي مارجرجس بطنطا والكنيسة المرقسية بالإسكندرية، وذلك بحضور اللواء صلاح حسان مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا.

وأعرب محافظ قنا عن خالص تعازيه لأسر الشهداء، داعيا الله أن يلهمهم الصبر والسلوان وأن يتغمد الشهداء بواسع رحمته ويدخلهم فسيح جناته وأن يمن على المصابين والجرحى بالشفاء العاجل.

وأكد الهجان أن مثل هذه العمليات الإجرامية والإرهابية الآثمة لن تنال من وحدة وتماسك أبناء الوطن بل ستزيدهم عزيمة وإصرارا وتكاتفا مع قيادتهم السياسية لمواجهة خطر الإرهاب والمؤامرات التي تستهدف زعزعة أمن واستقرار واقتصاد .

ومن جانبهما أوضح كل من الأنبا كيرلس والأنبا تكلا أن ما تقوم به هذه الجماعات الإرهابية هي محاولة فاشلة لتمزيق وحدة الشعب، مؤكدين أن الجيش المصري العظيم وأجهزة الشرطة الباسلة قادرون على حماية الوطن ومقدساته داعين الله عز وجلّ ان يحفظ مصر أرضاً وقيادةً وشعباً.

شاهد أيضا

شارك في الوفد اللواء أدهم الفاتح رئيس هيئة الرقابة الإدارية بقنا، واللواء أيمن السيسى، سكرتير عام المحافظة والعقيد وليد محمد المستشار العسكري بقنا، وعدد من أعضاء مجلس النواب وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية وقيادات الدين الإسلامي بالمحافظة .


 

5eb28d6542.jpg2f7a663ebb.jpg5dfa8a0a75.jpg

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مفكر إسلامي: السلفية تغلظت في مصر.. وجميع مؤسسات الدولة مسؤولة

مفكر إسلامي: السلفية تغلظت في مصر.. وجميع مؤسسات الدولة مسؤولة

أسعار العملات اليوم الإثنين 17 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 17 ابريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 17-4-2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 17-4-2017 في مصر

ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمي لمباربات اليوم مع ك/ أحمد الشناوي - الأحد 16 أبريل 2017

ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمي لمباربات اليوم مع ك/ أحمد الشناوي - الأحد 16 أبريل 2017