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كابوريا يكذب كريم حسن شحاتة: «ممضتش للزمالك»

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كابوريا يكذب كريم حسن شحاتة: «ممضتش للزمالك» كابوريا يكذب كريم حسن شحاتة: «ممضتش للزمالك»

التحرير

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رد أحمد كابوريا، لاعب فريق النادي المصري، على ما أعلنه كريم حسن شحاتة، مقدم برنامج كورة كل يوم، عن توقيعه لنادي الزمالك.

كتب كابوريا منشورًا، اليوم الأحد، عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك": "بعد احترامي للإعلامي كريم حسن شحاتة، هو إمبارح طلع في البرنامج وقال إن أنا مضيت لنادي الزمالك والعقود معاه وهو مش عايز يطلعها احترامًا لجمهور بورسعيد".

وأضاف: "أولًا أنت لو بتحترم مهنتك متقولش حاجة محصلتش، وأنا بتحداك يا أستاذ كريم أنك تطلع العقود، ولو أنت طلعت العقود أنا بقولك أهو قدام الناس كلها أنا لا هقعد في المصري ولا رايح حته تانية، أنا هبطل كورة خالص فـ يا ريت تطلعها بس يبقي ايه العمل بقي لو أنت مطلعتش حاجة، أنا قولت إني هبطل كورة خالص، يا ترى لو مفيش معاك عقود هتبطل إعلام ولا هتخلي الناس تشتمني علشان حاجه محصلتش، وخلاص هيعدي الموضوع؟".

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وذكر اللاعب: "أنا عمري ما هعمل حاجة من وراء كابتن حسام وكابتن إبراهيم، اللي أنا جددتلهم علي بياض أول السنة، وأنا لسه ليا سنتين في النادي المصري، وأي انتقال لأي نادي في العالم مش هيتم إلا عن طريقهم، وبموافقة كابتن حسام وكابتن إبراهيم وإدارة النادي».

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التحرير

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