صور| وصول فريق المقاصة وطاقم الحكام لملعب بتروسبورت

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وصل فريق مصر المقاصة، وطاقم حكام المباراة بقيادة محمد فارق، إلى ملعب بتروسبورت، من أجل لقاء الزمالك ومصر للمقاصة، المؤجل من الأسبوع 22 من الدوري المصري.

كان الزمالك برئاسة مرتضي منصور، قرر عدم الذهاب إلى ملعب المباراة، بسبب رفض مسؤولي القلعة البيضاء خوض المباراة، اليوم الأحد، مطالبين بتأجيلها إلى الثلاثاء المقبل.

كما تواجد لاعبوا الزمالك اليوم بمقر النادي، لحضور المران الجماعي، بمقر النادي.

وعلى جانب أخر، قال محمد فارق حكم اللقاء إنه سينزل أرض الملعب في الموعد المحدد لبدء اللقاء، وسينتظر لمدة 20 دقيقة، مؤكدًا أنه حال عدم حضور أي الفريقين سيتم احتساب اللقاء لصالح الفريق لآخر.