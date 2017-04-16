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الداخلية يفوز على الإنتاج الحربي بـ3 أهداف

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الداخلية يفوز على الإنتاج الحربي بـ3 أهداف الداخلية يفوز على الإنتاج الحربي بـ3 أهداف

التحرير

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فاز فريق الداخلية على نظيره الإنتاج الحربي، بـ3 أهداف نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما، اليوم الأحد، على ملعب الشرطة، في إطار مباريات الأسبوع 22 المؤجلة من الدوري المصري. 

سجل ثلاثية الداخلية عبد العزيز السيد في الدقيقة 12، وأضاف بنيامين اشيامبونج الهدف الثاني في الدقيقة 57، وسجل مصطفى محمد الهدف الثالث في الدقيقة 81.

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بهذه النتيجة، يرتفع رصيد الداخلية إلى النقطة 20 ليصعد إلى المركز الـ15 مؤقتًا في جدول الترتيب، بينما توقف رصيد الإنتاج الحربي عند النقطة 23 في المركز الـ13.

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التحرير

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