أتلتيكو مدريد يستعيد «جاميرو ومويا» قبل مواجهة ليستر سيتي

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عاد كيفن جاميرو، وميجيل أنخيل مويا، ثنائي أتلتيكو مدريد، ضمن حسابات دييجو سيميوني، مدرب الفريق، لمواجهة ليستر سيتي، الثلاثاء المقبل، في إياب ربع نهائي دوري الأبطال.

وقرر سيميوني، إضافة اللاعبين في قائمة الفريق في مباراة العودة، التي شملت كافة اللاعبين المتاحين، باستثناء البرتغالي تياجو مينديز، والمصابين، الكرواتي شيمي فرساليكو، وأوجستو فرنانديز.

يذكر أن مباراة الذهاب انتهت على ملعب فيسنتي كالديرون، بفوز الفريق المدريدي بهدف دون رد.

وحصل اللاعبان على الإذن الطبي، وتدربا، اليوم الأحد، بشكل طبيعي، بعد أن غابا عن المباريات الـ5 الأخيرة للروخيبلانكوس، بسبب إصابات مختلفة.

وضمت القائمة 20 لاعبًا، سيستبعد منهم سيميوني، اثنين قبل المباراة، وجاءت القائمة كالتالي:

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حراسة المرمى: يان أوبلاك، أندريه موريرا، ميجل أنخيل مويا.

خط الدفاع: خوانفران توريس، ستيفان سافيتش، لوكاس هرنانديز، دييجو جودين، فليبي لويس، خوسيه ماريا خيمينيز.

خط الوسط: جابي فرنانديز، كوكي ريسوريكسيون، وساؤول نيجييز، نيكو جايتان، يانيك كاراسكو، أليسيو تشيرشي، ووماس بارتي.

خط الهجوم: أنطوان جريزمان، فرناندو توريس، أنخيل كوريا، كيفين جاميرو.