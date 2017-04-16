ليفربول يفوز على وست بروميتش في «البريميرليج»

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فاز فريق ليفربول على نظيره، وست بروميتش ألبيون، بهدف دون رد، في المباراة التى أقيمت بينهما، اليوم الأحد، على ملعب ذا هاوثورنس، ضمن مباريات الأسبوع 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

سجل ليفربول الهدف في الدقيقة 46، عن طريق اللاعب روبرتو فيرمينو، من خلال عرضية اللاعب لوكاس ليفا، ليضعها فيرمينو برأسه في الشباك.

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شهد اللقاء ظهور 4 بطاقات صفراء، 3 بطاقات من نصيب لاعبى بروميتش (كريس برانت، هال روبسون، جوني إيفانز)، وبطاقة وحيدة من نصيب ليفربول تلقاها لوكاس ليفا، لاعب خط الوسط.

بهذا الفوز، رفع ليفربول رصيده للنقطة 66 محتلًا المركز الثالث في جدول الترتيب، بينما توقف رصيد البيون عند النقطة 44 في المركز الثامن.