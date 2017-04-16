بالصور.. قافلة "من أجل مصر" بأسيوط تزور الكنائس للعزاء في ضحايا الإرهاب

أسيوط - أسامة صديق:

أكد الأنبا يوأنس، مطران الأقباط الأرثوذكس بمحافظة أسيوط، اليوم الأحد، عمق وقوة العلاقات التي تجميع بين أبناء الشعب المصرى مسلمين وأقباط، معبرًا عن تقديره لتعازي الشعب المصري والقيادة السياسية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسى في شهداء تفجيري طنطا والإسكندرية.

وأشاد الأنبا يوأنس بدور شباب ومنسقى جمعية من أجل مصر لتلاحمهم مع إخوانهم الأقباط ومشاركتهم لهم في احتفالاتهم وأعيادهم وجميع المناسبات.

جاء ذلك خلال استقباله لقافلة وفد منسقي جمعية "من أجل مصر" بمحافظة أسيوط، اليوم الأحد، بمطرانية رئيس الملائكة، بمدينة أسيوط لتقديم واجب العزاء فى شهداء حادثي طنطا والإسكندرية.

وقال الدكتور هيثم عطية، المنسق العام لجمعية "من أجل مصر" بمحافظة أسيوط، إن قافلة ضمت أكثر من 30 منسقًا بالجمعية بسيارات تحمل لافتات لشعار الجمعية وصور تضامن مع الأخوة الأقباط فى مصابهم الأليم زارت مطرانية رئيس الملائكة بمدينة أسيوط، ثم جابت الشوارع والميادين ثم أنهتها بزيارة إيبارشية أبوتيج للأقباط الأرثوذكس مقدمين التعازى للأنبا أندراوس، أسقف أبوتيج وصدفا والغنايم، فى شهداء الكنيستين.

وكان من بين الحضور محمد على رشوان، وممتاز الدسوقى، نائبا البرلمان عن دائرة صدفا والغنائم، وعبد الفتاح جمال وأحمد أبو عليم، وسهير الحادي، نائبا البرلمان عن دائرة دائرة أبوتيج، بالإضافة إلى تقديم التعازى لأساقفة وكهنة مطرانيات وايبارشيات محافظة أسيوط داعين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان متمنين الشفاء العاجل للمصابين.

وأشار أحمد عبد المعز، نائب المنسق العام للجمعية، إلى أن زيارة إيبارشيات وكنائس المحافظة في عيد القيامة المجيد للأخوة الأقباط نابع من تلاحم أبناء الشعب المصري بمختلف فئاته مسلمين وأقباط ويظهر مقدرتهم على مواجهة التحديات والمخاطر التى تواجه مصرنا الغالية معلنين أهمية دور الشباب فى مواجهة الإرهاب والتطرف بالعمل الجاد من أجل تنمية حقيقية.