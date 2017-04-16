أخبار عاجلة

مدير أمن سوهاج لـ«المواطنين»: احتفلوا بشم النسيم في حمايتنا -
مفكر إسلامي: السلفية تغلظت في مصر.. وجميع مؤسسات الدولة مسؤولة -
فيديو.. «الصيادلة»: شركات الأدوية خدعت الحكومة -
محافظ المنيا يقدم واجب العزاء في شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
محافظ أسوان يحيل واقعة انهيار «عمارة سكنية» إلى النيابة -
مطرانية المنيا تستقبل العزاء في شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
فيديو.. الإبراشي: منى البرنس مصممة تبين للناس «موهبتها في الرقص» -
فيديو.. خالد منتصر: لماذا يسيطر الإخوان على الأزهر حتى الآن؟ -
محافظ أسوان: إنقاذ جميع سكان العمارة المنهارة بمنطقة الشيخ هارون -
فيديو| معتز عبد الفتاح: رجب أردوغان «زائر».. وتركيا ستبقى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالصور.. قافلة "من أجل مصر" بأسيوط تزور الكنائس للعزاء في ضحايا الإرهاب

Google+ Print

مصراوي Masrawy

قافلة من اجل تزور الكنائسقافلة من اجل مصر تزور الكنائس

قافلة من اجل مصر تزور الكنائس00قافلة من اجل مصر تزور الكنائس00

قافلة من اجل مصر تزور الكنائس1قافلة من اجل مصر تزور الكنائس1

قافلة من اجل مصر تزور الكنائس2قافلة من اجل مصر تزور الكنائس2

قافلة من اجل مصر تزور الكنائس3قافلة من اجل مصر تزور الكنائس3

قافلة من اجل مصر تزور الكنائس6قافلة من اجل مصر تزور الكنائس6

قافلة من اجل مصر تزور الكنائس9قافلة من اجل مصر تزور الكنائس9

قافلة من اجل مصر تزور الكنائس12قافلة من اجل مصر تزور الكنائس12

قافلة من اجل مصر تزور الكنائس11قافلة من اجل مصر تزور الكنائس11

قافلة من اجل مصر تزور الكنائس13قافلة من اجل مصر تزور الكنائس13

قافلة من اجل مصر تزور الكنائس14قافلة من اجل مصر تزور الكنائس14

أسيوط - أسامة صديق:

أكد الأنبا يوأنس، مطران الأقباط الأرثوذكس بمحافظة أسيوط، اليوم الأحد، عمق وقوة العلاقات التي تجميع بين أبناء الشعب المصرى مسلمين وأقباط، معبرًا عن تقديره لتعازي الشعب المصري والقيادة السياسية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسى في شهداء تفجيري طنطا والإسكندرية.

وأشاد الأنبا يوأنس بدور شباب ومنسقى جمعية من أجل مصر لتلاحمهم مع إخوانهم الأقباط ومشاركتهم لهم في احتفالاتهم وأعيادهم وجميع المناسبات.

جاء ذلك خلال استقباله لقافلة وفد منسقي جمعية "من أجل مصر" بمحافظة أسيوط، اليوم الأحد، بمطرانية رئيس الملائكة، بمدينة أسيوط لتقديم واجب العزاء فى شهداء حادثي طنطا والإسكندرية.

وقال الدكتور هيثم عطية، المنسق العام لجمعية "من أجل مصر" بمحافظة أسيوط، إن قافلة ضمت أكثر من 30 منسقًا بالجمعية بسيارات تحمل لافتات لشعار الجمعية وصور تضامن مع الأخوة الأقباط فى مصابهم الأليم زارت مطرانية رئيس الملائكة بمدينة أسيوط، ثم جابت الشوارع والميادين ثم أنهتها بزيارة إيبارشية أبوتيج للأقباط الأرثوذكس مقدمين التعازى للأنبا أندراوس، أسقف أبوتيج وصدفا والغنايم، فى شهداء الكنيستين.

وكان من بين الحضور محمد على رشوان، وممتاز الدسوقى، نائبا البرلمان عن دائرة صدفا والغنائم، وعبد الفتاح جمال وأحمد أبو عليم، وسهير الحادي، نائبا البرلمان عن دائرة دائرة أبوتيج، بالإضافة إلى تقديم التعازى لأساقفة وكهنة مطرانيات وايبارشيات محافظة أسيوط داعين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان متمنين الشفاء العاجل للمصابين.

وأشار أحمد عبد المعز، نائب المنسق العام للجمعية، إلى أن زيارة إيبارشيات وكنائس المحافظة في عيد القيامة المجيد للأخوة الأقباط نابع من تلاحم أبناء الشعب المصري بمختلف فئاته مسلمين وأقباط ويظهر مقدرتهم على مواجهة التحديات والمخاطر التى تواجه مصرنا الغالية معلنين أهمية دور الشباب فى مواجهة الإرهاب والتطرف بالعمل الجاد من أجل تنمية حقيقية.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مفكر إسلامي: السلفية تغلظت في مصر.. وجميع مؤسسات الدولة مسؤولة

مفكر إسلامي: السلفية تغلظت في مصر.. وجميع مؤسسات الدولة مسؤولة

أسعار العملات اليوم الإثنين 17 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 17 ابريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 17-4-2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 17-4-2017 في مصر

ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمي لمباربات اليوم مع ك/ أحمد الشناوي - الأحد 16 أبريل 2017

ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمي لمباربات اليوم مع ك/ أحمد الشناوي - الأحد 16 أبريل 2017