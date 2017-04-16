"صحة أسوان": الدفع بـ108 سيارات إسعاف لتأمين احتفالات "شم النسيم"

أسوان - إيهاب عمران:

أكد الدكتور إيهاب حنفي، وكيل وزارة الصحة بأسوان، رفع درجة الاستعداد والطوارئ في المديرية منذ أسبوع كامل، استعدادًا لاحتفالات الأخوة المسيحيين بأعيادهم وأعياد شم النسيم والربيع.

وقال "حنفي" إنه خصص 108 سيارات إسعاف للتمركز في أماكن التجمعات والزحام والميادين الحيوية؛ من أجل سرعة التحرك في حالة حدوث ما يستدعي لذلك.

وأضاف "حنفي" أنهم وفروا أكياس الدم في المستشفيات وكميات كبيرة من المستلزمات الطبية علاوة على تدريب العاملين علي التعامل مع الحالات الطارئة.