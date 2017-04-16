بالصور.. ضبط نصف طن فسيخ فاسد بسوق الأحد في السويس

السويس - حسام الدين أحمد:

ضبطت حملة مشتركة من مباحث التموين وإدارة التفتيش البيطري بالسويس، اليوم الأحد، نصف طن فسيخ وأسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، في بسوق الاحد.

كان اللواء دكتور مصطفى شحاته، مدير أمن السويس وجه مباحث التموين بشن حملات مكثفة على الأسواق؛ لضبط الأسماك الفاسدة، والتي يطرحها البائعون معدومي الضمير، استغلالًا لموسم شم النسيم، بالتنسيق مع مديريتي الصحة والتموين، واستهدفت حملة اليوم الأحد، سوق الأحد العشوائي والمقام بأرض فضاء بقرية الألبان الجديدة بالقطاع الريفي.

وضبطت الحملة، التي قادها المقدم احمد عبد الباقي بمشاركة محمد عبد الوهاب كبير مفتشي التموين، كميات من أسماك الطوبارة والسردين المملح، في حالة تعفن، بجانب ضبط فسيخ، متعفن وغير صالح للاستهلاك الآدمي، وبلغت الكمية المضبوطة 520 كيلو.

يشار إلى أن مباحث التموين ضبطت قبل أسبوعين، 300 كيلو من الأسماك المملحة، غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بسوق الأحد، قبل بيعها للمواطنين.