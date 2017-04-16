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بالصور-أثاث من الكرتون يشهد إقبالاً واسعاً بسبب سعره..والمصمم مصري

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مصراوي Masrawy

بالصور-أثاث من الكرتون يشهد إقبالاً واسعاً بسبب سعره..والمصمم مصريبالصور-أثاث من الكرتون يشهد إقبالاً واسعاً بسبب سعره..والمصمم مصري

بالصور-أثاث من الكرتون يشهد إقبالاً واسعاً بسبب سعره..والمصمم مصري 2بالصور-أثاث من الكرتون يشهد إقبالاً واسعاً بسبب سعره..والمصمم مصري 2

بالصور-أثاث من الكرتون يشهد إقبالاً واسعاً بسبب سعره..والمصمم مصري 3بالصور-أثاث من الكرتون يشهد إقبالاً واسعاً بسبب سعره..والمصمم مصري 3

بالصور-أثاث من الكرتون يشهد إقبالاً واسعاً بسبب سعره..والمصمم مصري 4بالصور-أثاث من الكرتون يشهد إقبالاً واسعاً بسبب سعره..والمصمم مصري 4

بالصور-أثاث من الكرتون يشهد إقبالاً واسعاً بسبب سعره..والمصمم مصري 5بالصور-أثاث من الكرتون يشهد إقبالاً واسعاً بسبب سعره..والمصمم مصري 5

بالصور-أثاث من الكرتون يشهد إقبالاً واسعاً بسبب سعره..والمصمم مصري 6بالصور-أثاث من الكرتون يشهد إقبالاً واسعاً بسبب سعره..والمصمم مصري 6

بالصور-أثاث من الكرتون يشهد إقبالاً واسعاً بسبب سعره..والمصمم مصري 8بالصور-أثاث من الكرتون يشهد إقبالاً واسعاً بسبب سعره..والمصمم مصري 8

بالصور-أثاث من الكرتون يشهد إقبالاً واسعاً بسبب سعره..والمصمم مصري 7بالصور-أثاث من الكرتون يشهد إقبالاً واسعاً بسبب سعره..والمصمم مصري 7

بالصور-أثاث من الكرتون يشهد إقبالاً واسعاً بسبب سعره..والمصمم مصري 9بالصور-أثاث من الكرتون يشهد إقبالاً واسعاً بسبب سعره..والمصمم مصري 9

بالصور-أثاث من الكرتون يشهد إقبالاً واسعاً بسبب سعره..والمصمم مصري 12بالصور-أثاث من الكرتون يشهد إقبالاً واسعاً بسبب سعره..والمصمم مصري 12

بالصور-أثاث من الكرتون يشهد إقبالاً واسعاً بسبب سعره..والمصمم مصري 11بالصور-أثاث من الكرتون يشهد إقبالاً واسعاً بسبب سعره..والمصمم مصري 11

بالصور-أثاث من الكرتون يشهد إقبالاً واسعاً بسبب سعره..والمصمم مصري 10بالصور-أثاث من الكرتون يشهد إقبالاً واسعاً بسبب سعره..والمصمم مصري 10

بالصور-أثاث من الكرتون يشهد إقبالاً واسعاً بسبب سعره..والمصمم مصريبالصور-أثاث من الكرتون يشهد إقبالاً واسعاً بسبب سعره..والمصمم مصري

بالصور-أثاث من الكرتون يشهد إقبالاً واسعاً بسبب سعره..والمصمم مصري 13بالصور-أثاث من الكرتون يشهد إقبالاً واسعاً بسبب سعره..والمصمم مصري 13

كتبت- ميرا ماهر

يقدم المعرض الدولي السنوي في دورته الأولى بدار الأوبرا المصرية "صالة الهناجر"، فكر جديد اقتصادي مكون من غرفة نوم مصنوعة من كرتون الصناديق "صديقة البيئة"، والمصممه بطريقة عالية الجودة، والمعالجة ضد الماء بسعر 800 جنيه لغرفة الأطفال، و1200 جنيه للغرفة الأكبر.

استمد عاصم كمال "مهندس الديكور والمدرس السابق بكلية الفنون الجميلة بجامعة المنيا" الفكرة من وجوده في أمريكا.

وقال كمال "لمصراوي": "كان السر وراء غرفة النوم التي قدمتها، في البناء المعماري للقطعة المصممه، وابتكار منتج صديق للبيئة".

وأضاف: "هذا هو الوقت الأفضل لتسويق المنتج، بعد تردي الحاله الاقتصادية وارتفاع قيمة العملة الأجنبية".

ومن مميزات غرفة النوم أنها لا تحتاج سيارة "نص نقل" أو نجار لتركيب الغرفة، حيث أنها مكونه من ألواح من الكراتين، يتم تركيبها "كالبازل"، كما أنها لا تحتاج مسامير، إضافةً إلى أنها خفيفة الوزن وبالتالي يمكن نقلها من مكان لآخر بسهوله، بل ومن بلد لآخر دون تحمل عبء الأوزان الثقيلة.

والأهم هو أن هذه الغرفة مصممة بطريقة آمنه لاستخدام الأطفال، وبالرغم من أنه تم عرضها بلون الكرتون الأصلي، إلا أنه سيتم إصدار غرف ذات ألوان مختلفة بعد الإقبال الشديد عليها.

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