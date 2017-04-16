42 قتيلا و6 مفقودين جراء السيول في إيران

طهران - (د ب أ):

أعلن بهنام سعيدي، المتحدث باسم إدارة الأزمة في إيران، مقتل 42 شخصا وفقدان 6 في السيول التي اجتاحت محافظات في غربي وشمال غربي إيران منذ الجمعة الماضية.

ونقلت وكالة انباء فارس اليوم الأحد عن سعيدي قوله إن السيول اجتاحت 6 محافظات و18 مدينة في اليومين الماضيين.

وأوضح سعيدي أن 97 فريقا إغاثيا، من منظمة الهلال الأحمر والجيش والحرس الثوري ، مازالوا يشاركون بالعمليات المتواصلة في محافظات آذربايجان شرقي وغربي وقزوين ومازندران.

ويمكن أن ترتفع حصيلة الضحايا، لأن أمطارا غزيرة مازالت تهطل فى المناطق المتضررة ، فيما بث التلفزيون تسجيلات فيديو تظهر فيها فيضانات تجرف سيارات.