جمارك العين السخنة تحبط محاولة تهريب ملابس بأكثر من 7 ملايين جنيه

القاهرة - أ ش أ:

أحبطت الإدارة العامة لجمارك العين السخنة بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالمنطقة الشرقية، محاولة تهريب كمية من الملابس الجاهزة، للتهرب من سداد الرسوم الجمركية والتخلص من القيود الاستيرادية.

وقال مصدر مسؤول بمصلحة الجمارك، في تصريح اليوم الأحد: "إنه بناء على إخبارية من مكافحة التهرب باعتزام إحدى الشركات استيراد أصناف مخالفة داخل حاويتين واردتين من الصين بهما لوحات خيوط بوليستر، تم تشكيل لجنة جمركية مشتركة، وبالمعاينة الفعلية تبين وجود كمية كبيرة من الملابس الجاهزة بوزن 37.04 طن، بقيمة بلغت 7 ملايين و625 ألفا و640 جنيها".

وقرر مدير عام الإدارة العامة لجمارك العين السخنة سمير عبدالستار اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر، والتحفظ على المضبوطات.