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مدير أمن الوادي الجديد: فِرَق للكشف على المتفجرات بمحيط الكنائس

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مدير أمن الوادي الجديد: فِرَق للكشف على المتفجرات بمحيط الكنائس مدير أمن الوادي الجديد: فِرَق للكشف على المتفجرات بمحيط الكنائس

مصراوي Masrawy

مدير أمن الوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

نشرت قوات أمن الوادي الجديد، اليوم الأحد، فِرقًا للكشف على المتفجرات والمفرقعات في محيط كنائس مراكز الخارجة والداخلة والفرافرة.

وقال مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، اللواء أحمد عبد الغفار، لـ"مصراوي": "إن تأمين كنائس المحافظة يتضمن عدة محاور، أهمها وضع بوابة إلكترونية، للكشف عن الأجسام الغريبة، على بعد أمتار قليلة، من الباب الرئيسي للكنيسة، وبجوارها حواجز حديدية، لتسهيل دخول وخروج المترددين، وغلق الشوارع المؤدية لها، بالحواجز الحديدية".

وأكد عبد الغفار، انتشار قوات الأمن في شوارع المحافظة، والتي تضم عناصر من المباحث، بالإضافة إلى فرق من الأمن العام والأمن الوطني، وعناصر من الشرطة السرية والنسائية.

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مصراوي Masrawy

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