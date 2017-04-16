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بالصور.. البابا تواضروس يلتقي أسر شهداء "المرقسية" بالإسكندرية

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مصراوي Masrawy

البابا تواضروس يلتقي أسر شهداء المرقسية (1)البابا تواضروس يلتقي أسر شهداء المرقسية (1)

البابا تواضروس يلتقي أسر شهداء المرقسية (2)البابا تواضروس يلتقي أسر شهداء المرقسية (2)

البابا تواضروس يلتقي أسر شهداء المرقسية (3)البابا تواضروس يلتقي أسر شهداء المرقسية (3)

البابا تواضروس يلتقي أسر شهداء المرقسية (4)البابا تواضروس يلتقي أسر شهداء المرقسية (4)

البابا تواضروس يلتقي أسر شهداء المرقسية (5)البابا تواضروس يلتقي أسر شهداء المرقسية (5)

البابا تواضروس يلتقي أسر شهداء المرقسية (6)البابا تواضروس يلتقي أسر شهداء المرقسية (6)

البابا تواضروس يلتقي أسر شهداء المرقسية (7)البابا تواضروس يلتقي أسر شهداء المرقسية (7)

البابا تواضروس يلتقي أسر شهداء المرقسيةالبابا تواضروس يلتقي أسر شهداء المرقسية

البابا تواضروس يلتقي أسر شهداء المرقسية (9)البابا تواضروس يلتقي أسر شهداء المرقسية (9)

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد أحمد:

التقى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأحد، بأهالي شهداء التفجير الإرهابي، الذى استهدف الكنيسة المرقسية بمنطقة محطة الرمل وسط الإسكندرية، الأسبوع الماضى، وأسفر عن سقوط 17 شهيدًا بينهم 7 أقباط وإصابة 48 آخرين.

وأطمأن البابا على أهالى الشهداء خلال لقائه بهم داخل الكنيسة المرقسية، فى إطار زيارته المفاجئة وغير المعلنة للإسكندرية التى تشمل زيارة مصابي التفجير بمستشفيات الإسكندرية، ومن بينهم ضباط الشرطة.

وعقد البابا تواضروس زيارة مماثلة، صباح اليوم الأحد، لكنيسة مار جرجس بطنطا، حيث اطلع على خطة تأمين الكنائس والمطرانيات بالغربية.

كان الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، قد أجرى، فجر اليوم الأحد، جولة مفاجئة تفقد خلالها عددًا من الكنائس على مستوى المحافظة؛ للوقوف على الحالة الأمنية، وذلك قبل ساعات من زيارة البابا تواضروس.

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