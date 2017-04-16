قائد الجيش الثالث يأمر زيادة عدد قوات التأمين بنفق الشهيد أحمد حمدي.. "صور"

السويس - حسام الدين أحمد:

تفقد اللواء أ.ح محمد رأفت الدش، قائد الجيش الثالث الميداني، إجراءات التأمين بنفق الشهيد أحمد حمدي، وإجراءات تفتيش السيارات العابرة للنفق سواء المتجهة لشبه جزيرة سيناء أو المقبلة منها على السويس؛ لفحص هوية العابرين، في ظل توافد أعداد كبيرة من المصطافين والوفود السياحية المتجهين إلى مدينتي شرم الشيخ وعيون موسى.

وأمر اللواء محمد رأفت الدش، بزيادة عدد عناصر الجيش القائمة على أعمال تفتيش السيارات، والمركبات العابرة للنفق، مع فتح حارات بالتبادل والتناوب لاختصار الوقت المستغرق في التفتيش، وتيسير الحركة المرورية داخل النفق، حرصًا من القوات المسلحة على راحة المصطافين، مع عدم الإخلال بالمنظومة الأمنية.

وكلّف قائد الجيش الثالث الميداني، عناصر التأمين بتشديد أعمال الفحص والتفتيش؛ لمنع تهريب أيه أسلحة أو مواد مخدرة، والتحقق من شخصيات العابرين مع تحقيق نطاق واسع للاشتباه سياسيًا وجنائيًا لتفويت الفرصة على أية عناصر إرهابية تحاول التسلل عبر النفق.

ووجه اللواء الدش عناصر القوات المسلحة، بحسن معاملة المواطنين بالشكل الذي يعكس الاحترام والرقي في التعامل.