محافظ الدقهلية: استعدادات جمصة لـ"شم النسيم" غير مرضية.. "صور"

الدقهلية - رامي القناوي:

تفقد الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، مدينة جصمة وعددًا من الحدائق العامة بالمدينة، استعدادًا لاحتفالات "شم النسيم".

ووصف المحافظ استعدادات المحافظة لعيد الربيع بـ"غير المرضية"، موجها بتكثيف أعمال النظافة على الشاطئ و"المشاية"، ورفع كفاءة الإنارة والأعمدة بطول الشاطئ، وداخل الحدائق، وتهذيب الأشجار بها.

ووجه "الشعراوي" بأهمية أن يكون العاملين على أبراج المراقبة والإنقاذ لديهم شهادات تفيد صلاحيتهم لأداء هذه المهنة، مؤكدًا أهمية أن يكون هناك معسكر متكامل من جميع الأجهزة وقطاعات المرافق والخدمات الأمنية للعمل بمدينة جمصة، خلال فترة موسم الصيف، بالتنسيق الكامل مع رئاسة مجلس المدينة.

وزار محافظ الدقهلية مستشفى جمصة المركزي، للاطمئنان على تمام استعداداتها، لاستقبال أعياد الربيع "شم النسيم"، وجاهزيتها لتقديم الخدمة الطبية المتكاملة لجميع المترددين عليه، كما تفقد العيادات الخارجية، والتي شملت: "الباطنة، الجراحة، الرمد، الجلدية، الأنف والأذن، العظام، النساء والتوليد، الأطفال"، بالإضافة إلى عنابر المرضى. كما وجه بتكثيف أعمال مكافحة الحشرات والناموس بالمدينة، إضافةً لأعمال النظافة.

وقال محمد فريد الشيوي، رئيس مجلس المدينة، أن نسبة الإشغالات تخطت الـ90% على الشاطئ والشاليهات والفنادق باعتبار أن أسعار المصيف في متناول المواطن البسيط، فضلًا عن قرب المدينة لعدد من المحافظات منها الغربية وكفر الشيخ والقليوبية والمنوفية، وحرص المواطنين على قضاء يوم الإجازة على شاطئ المدينة.