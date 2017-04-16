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«فورد» تبقي على «موستانج شيلبي GT350» في 2018

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«فورد» تبقي على «موستانج شيلبي GT350» في 2018 «فورد» تبقي على «موستانج شيلبي GT350» في 2018

التحرير

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قررت شركة "فورد" الأمريكية المتخصصة في السيارات، الإبقاء على إصدار "شيلبي GT350” من سيارتها الرياضية الشهيرة "موستانج" خلال عام 2018.

وبحسب موقع "فريب"، فإن فورد ستحتفل بسياراتها "موستانج"، غدًا الاثنين، بالإبقاء على إصدار "شيلبي GT350” ضمن إصداراتها للعام المقبل.

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ويضخ الإصدار القوي من "موستانج" قوة مقدارها 625 حصان، حيث تتمتع بمحرك ذو سعة 5200 CC ويتكون من 8 سلندر "V8”.

يذكر أن الشركة الأمريكية كانت قد أعلنت عن إصدارها القوي من "موستانج" في 2015، غير أنها لا تزال تعاني لمنافسة عمالقة هذا الإصدارات الأقوى عالميًا.

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التحرير

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