مفاجآت بتشكيلي تشيلسي ومانشستر يونايتد في «البريميرليج»

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أعلن جوزيه مورينيو، المدير الفني لمانشستر يونايتد، عن تشكيل فريقه لمواجهة تشيلسي، في إطار الجولة الـ33 من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز «البريميرليج».

وشهدت تشكيلة اليونايتد تواجد السويدي زالاتان إبراهيموفيتش على مقاعد البدلاء، بينما شهدت تشكيلة تشيلسي استبعاد الحارس الأساسي كورتوا.

وجاء تشكيل مانشستر كالتالي:

حراسة المرمي: دي خيا

خط الدفاع: دارميان، بايلي، روخو، فالنسيا

خط الوسط: فيلايني، بوجبا، هيريرا

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خط الهجوم: لينجارد، راشفورد، يونج

وجاء تشكيل أنطونيو كونتي:

حراسة المرمي: بيجوفيتش

خط دفاع: ديفيد لويز، أزبلكويتا، كاهيل

خط الوسط: موزيس، كانتي، ماتيتش، ألونسو

خط الهجوم:بيدرو، كوستا، هازارد