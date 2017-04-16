أخبار عاجلة

مدير أمن سوهاج لـ«المواطنين»: احتفلوا بشم النسيم في حمايتنا -
مفكر إسلامي: السلفية تغلظت في مصر.. وجميع مؤسسات الدولة مسؤولة -
فيديو.. «الصيادلة»: شركات الأدوية خدعت الحكومة -
محافظ المنيا يقدم واجب العزاء في شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
محافظ أسوان يحيل واقعة انهيار «عمارة سكنية» إلى النيابة -
مطرانية المنيا تستقبل العزاء في شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
فيديو.. الإبراشي: منى البرنس مصممة تبين للناس «موهبتها في الرقص» -
فيديو.. خالد منتصر: لماذا يسيطر الإخوان على الأزهر حتى الآن؟ -
محافظ أسوان: إنقاذ جميع سكان العمارة المنهارة بمنطقة الشيخ هارون -
فيديو| معتز عبد الفتاح: رجب أردوغان «زائر».. وتركيا ستبقى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

مفاجآت بتشكيلي تشيلسي ومانشستر يونايتد في «البريميرليج»

Google+ Print
مفاجآت بتشكيلي تشيلسي ومانشستر يونايتد في «البريميرليج» مفاجآت بتشكيلي تشيلسي ومانشستر يونايتد في «البريميرليج»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أعلن جوزيه مورينيو، المدير الفني لمانشستر يونايتد، عن تشكيل فريقه لمواجهة تشيلسي، في إطار الجولة الـ33 من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز «البريميرليج».

وشهدت تشكيلة اليونايتد تواجد السويدي زالاتان إبراهيموفيتش على مقاعد البدلاء، بينما شهدت تشكيلة تشيلسي استبعاد الحارس الأساسي كورتوا.

وجاء تشكيل مانشستر كالتالي:

حراسة المرمي: دي خيا

خط الدفاع: دارميان، بايلي، روخو، فالنسيا

خط الوسط: فيلايني، بوجبا، هيريرا

شاهد أيضا

خط الهجوم: لينجارد، راشفورد، يونج

وجاء تشكيل أنطونيو كونتي:

حراسة المرمي: بيجوفيتش

خط دفاع: ديفيد لويز، أزبلكويتا، كاهيل

خط الوسط: موزيس، كانتي، ماتيتش، ألونسو

خط الهجوم:بيدرو، كوستا، هازارد

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
سيلتا فيجو يفوز علي غرناطة بثلاثية نظيفة في الدوري الإسباني

سيلتا فيجو يفوز علي غرناطة بثلاثية نظيفة في الدوري الإسباني

مدير أمن سوهاج لـ«المواطنين»: احتفلوا بشم النسيم في حمايتنا

مدير أمن سوهاج لـ«المواطنين»: احتفلوا بشم النسيم في حمايتنا

مفكر إسلامي: السلفية تغلظت في مصر.. وجميع مؤسسات الدولة مسؤولة

مفكر إسلامي: السلفية تغلظت في مصر.. وجميع مؤسسات الدولة مسؤولة

فيديو.. «الصيادلة»: شركات الأدوية خدعت الحكومة

فيديو.. «الصيادلة»: شركات الأدوية خدعت الحكومة