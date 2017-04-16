صور| محافظ البحيرة من المطرانية: الإرهاب لن يزيدنا إلا قوة وصلابة

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زارت، اليوم الأحد، المهندسة ناديه عبده، محافظ البحيرة واللواء علاء الدين شوقي مساعد وزير الداخلية مدير الأمن والقيادات التنفيذية والأمنية والدينية والنقابية واعضاء مجلس النواب، مقر المطرانية لتقديم واجب العزاء فى شهداء الحادث الارهابى بكنيستى الغربية والاسكندرية وكذا تقديم التهنئة لنيافة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة والاخوة المسيحين بمناسبة عيد القيامة المجيد .

وقالت محافظ البحيرة، «إننا جميعا شركاء الوطن وأن تلك الأعمال الإرهابية الخسيسة لن تزيدنا إلا قوة وصلابة ولن تزيد النسيج الوطني إلا تمسكا و ترابط».

وفى كلمته وجه نيافه الأنبا باخوميوس الشكر لجميع الحضور الذين شاركوا المسيحين أعيادهم وآلامهم، مؤكدا اننا جميعا نؤمن بالسلام والتسامح ونسعى لتقدم مصر كما نساند وندعم القيادة السياسية فى جهودها الحثيثة لتحقيق الاستقرار والامن والتنمية.

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ثم توجهت المحافظ لتقديم العزاء والتهنئة للقس أمجد أيوب، راعي الكنيسة الانجيلية وكذا للأب يوسف زكى - راعى الكنيسة الكاثولوكية.