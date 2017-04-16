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صور| محافظ أسيوط يقدم العزاء في شهداء تفجيري طنطا والإسكندرية

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واصل ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، لليوم الثاني على التوالي تقديم واجب العزاء في شهداء حادثتي طنطا والإسكندرية، وذلك بعدد من مطرانيات وكنائس وإبراشيات مدن أبنوب وأبو تيج وأسيوط.

وكان في استقباله نيافة الأنبا يوأنس، مطران الأقباط الأرثوذكس بأسيوط، نيافة الأنبا لوكاس مطران، أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة، الأنبا أندراوس، مطران أبو تيج وصدفا والغنايم، الأنبا كيرلس وليم، مطران الأقباط الكاثوليك، القس رضا ثابت، راعي الكنيسة الأنجيلية الثانية، وعدد من كبار الأساقفة والكهنة.

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وأعرب المحافظ عن خالص تعازية للبابا تواضروس الثاني والكنيسة المصرية والشعب المصري ولأسر الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

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