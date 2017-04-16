فيديو| التموين: هناك صعوبة في تطبيق التسعيرة الجبرية على المنتجين

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أعلن ممدوح رمضان، المتحدث الإعلامي لوزارة التموين، أن إلزام المنتجين بكتابة الأسعار على السلع دون مغالاة في هامش الربح، ستنفذ في نهاية مايو القادم، حيث كان من المقرر تنفيذها في منتصف أبريل الحالي، لكن اتحاد الغرف التجارية طلبوا تأجيل تنفيذ القرار.

وأضاف رمضان في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك عندنا"، المذاع على قناة "المحور"، اليوم الأحد، أن التأجيل جاء لحين نفاذ المخزون من السلع المعبأة في السلاسل والمجمعات الإستهلاكية، لأنه بأحجام كبيرة، لافتًا إلى أن هذا المخزون توفر حينما دخلت الحكومة بأذرعها وأتاحت بعض السلع المنافسة في الأسواق.

وأكد صعوبة تطبيق التسعيرة الجبرية على التجار، لأن السوق المصري حر، لكن الحكومة لديها أدوات قوية لإلزام المنتجين بكتابة أسعار السلع، لم تطبق في الماضي، لكنه سيتم تطبيقها في الوقت الحالي.

شاهد أيضا

وولفت إلى أنه سعر السكر في بعض الأسواق أقل من 10 جنيهات، مؤكدًا أن الحكومة ستسيطر تمام على سد الفجوة في انتاج السكر داخل الأسواق حتى لا يحدث أزمة من جديد.