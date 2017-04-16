مستندات| «الجبلاية» تنشر مخاطباتها مع الأمن بشأن لقاء الزمالك والمقاصة

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كشف الاتحاد المصري لكرة القدم عن المخاطبات، التي تمت بينه والجهات الأمنية المختصة، بشأن مباراة الزمالك ومصر المقاصة، التي تؤكد صحة موقف الاتحاد بإقامة المباراة اليوم الأحد، بدلًا من أمس السبت.

وطلب الأمن ممثلًا في اللواء عادل رشاد، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن، من الاتحاد المصري لكرة القدم، في خطاب موجه إلى ثروت سويلم، المدير التنفيذي للاتحاد، تأجيل المباراة، التي كان من المقرر إقامتها، أمس، نظرًا لاستنفار قوات الأمن لتأمين احتفالات الأقباط على أن تقام في موعد آخر.

وبعد اتخاذ لجنة المسابقات قرارها بإقامة المباراة، اليوم، أبلغ اتحاد الكرة الجهات الأمنية بالموعد الجديد، والتي أرسلت موافقتها على ذلك الموعد، بخطاب صادر عن مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن، وموجه إلى المدير التنفيذي لاتحاد الكرة و نص الخطاب: "ورد كتاب من قطاع أمن القاهرة، متضمنًا الموافقة على طلب الاتحاد المصري لكرة القدم بإقامة المباراة المشار إليها في السابعة من مساء الأحد الموافق 17 أبريل الحالي باستاد بتروسبورت بدون جمهور".