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لاعبو الزمالك يصلون مقر النادي لحضور المران الجماعي

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لاعبو الزمالك يصلون مقر النادي لحضور المران الجماعي لاعبو الزمالك يصلون مقر النادي لحضور المران الجماعي

التحرير

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توافد لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على مقر القلعة البيضاء بمنطقة المهندسين، اليوم الأحد؛ لحضور المران الجماعي، المقرر انطلاقه في تمام الرابعة والنصف عصرا.

وحدد الجهاز الفني للنادي موعد المران بعد اتخاذ مجلس الإدارة قرارا بعدم خوض مباراة المقاصة.

وفي وقت سابق، أعلن نادي الزمالكرفضه خوض مباراة مصر المقاصة، المقرر لها السابعة مساء اليوم بملعب بتروسبورت في منافسات الأسبوع الـ 22 بالدوري.

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بدوره، دعا مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أندية الدوري الممتاز لعقد اجتماع طارئ بمقر النادي، غدا الإثنين؛ للرد على العقوبات المنتظرة من اتحاد الكرة؛ بسبب رفض الفريق خوض مباراة مصر المقاصة.

 

 

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