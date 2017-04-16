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مرتضى منصور : « لن نلعب لقاء المقاصة لو انطبقت السماء على الأرض »

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مرتضى منصور : « لن نلعب لقاء المقاصة لو انطبقت السماء على الأرض » مرتضى منصور : « لن نلعب لقاء المقاصة لو انطبقت السماء على الأرض »

قال مرتضى منصور، رئيس  نادي الزمالك، إن فريقه لن يتوجه إلى ملعب بتروسبورت اليوم، لمواجهة فريق المقاصة فى السابعة مساء اليوم ضمن الجولة الـ22 للدورى .
 
وشدد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد " على عدم خوض اللقاء "لو انطبقت السماء على الأرض"، على حد قوله، مشيرا إلى أن اتحاد الكرة يدير المسابقة وفقا للأمزجة والأهواء والزمالك ناد كبير ولن يسمح بإهدار حقوقه.
 
ويرفض مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، خوض لقاء مصر المقاصة بعد رفض اتحاد الكرة تأجيل المباراة للثلاثاء المقبل.
 
المصدر : صدى البلد

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