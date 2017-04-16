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بالصور.. إنهاء خصومة ثأرية بين أبناء عمومة بالأقصر

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مصراوي Masrawy

انهاء خصومة ثأرية (1)انهاء خصومة ثأرية (1)

انهاء خصومة ثأرية (2)انهاء خصومة ثأرية (2)

انهاء خصومة ثأرية (3)انهاء خصومة ثأرية (3)

انهاء خصومة ثأرية (4)انهاء خصومة ثأرية (4)

انهاء خصومة ثأرية (5)انهاء خصومة ثأرية (5)

انهاء خصومة ثأرية (6)انهاء خصومة ثأرية (6)

انهاء خصومة ثأرية (7)انهاء خصومة ثأرية (7)

انهاء خصومة ثأرية (8)انهاء خصومة ثأرية (8)

انهاء خصومة ثأرية (9)انهاء خصومة ثأرية (9)

انهاء خصومة ثأرية (10)انهاء خصومة ثأرية (10)

انهاء خصومة ثأرية (11)انهاء خصومة ثأرية (11)

الأقصر – محمد محروس:

شهدت قرية كيمان المطاعنة بمركز إسنا جنوب الأقصر، اليوم الأحد، إنهاء خصومة ثأرية بين أبناء عمومة ينتمون لقبيلة أولاد سالم استمرت لسنوات، بحضور اللواء أشرف الحويحي، رئيس مجلس مدينة إسنا، ومحمد سيد، رئيس مدينة البياضية، وأعضاء مجلس النواب بدوائر المحافظة المختلفة.

وترجع أسباب الخصومة إلى وقوع مشادة كلامية بين أحد شخصين من أبناء العمومة منذ عدة سنوات، ما أسفر عن مصرع أحدهم.

ورحب محمد بدر محافظ الأقصر بانعقاد جلسة الصلح التى تعكس وعى الأهالي وحرصهم على إنهاء الثأر فى ظل الظروف التي تعيشها البلاد وتستوجب إعلاء قيم التسامح.

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