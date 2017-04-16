محافظ قنا يتابع توريد القمح بصوامع المراشدة

قنا -عبدالرحمن القرشي:

تابع اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، اليوم، توريد محصول القمح بصوامع المراشدة، بعد انطلاق موسم حصاده، وإعلان بدء توريده، أمس، بكافة محافظات الجمهورية.

وأكد المحافظ على الاستعداد بشكل كامل ومسبق لموسم حصاد هذا العام، حيث شكلت المحافظة لجنة فنية، للتفتيش والمرور على الصوامع والشون والهناجر بنطاق دائرة المحافظة، للوقوف على مدى جاهزيتها واستقبالها لمحصول القمح للموسم الجديد، والتأكد من توافر الاشتراطات اللازمة لعملية التخزين.

وأوضح أن قنا تضم 4 صوامع بسعة تخزينية تصل إلى 190 ألف طن، و9 شون بإجمالي طاقة استيعابية 23 ألفا و240 طنا، بالإضافة إلى 9 هناجر بسعة تخزينية تبلغ 32 ألفا و63 طنا، لتبلغ السعة التخزينية الإجمالية للقمح بالمحافظة 245 ألفا و303 أطنان .