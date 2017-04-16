دليلك لقضاء إجازة شم النسيم في الإسكندرية - صور

مصراوي Masrawy

الإسكندرية – محمد عامر:

تعد إجازة شم النسيم هي الوقت المناسب للذهاب إلى الشواطئ للاستجمام والاستمتاع بهواء البحر المنعش، وغالبًا ما تأتي الإسكندرية كوجهة أساسية للأسر والعائلات المصرية لقضاء عطلة شم النسيم التي توصف بكونها بداية انطلاق فصل الصيف.

ومع زيادة الأعباء المالية على المواطنين، "مصراوي" يقدّم لك الدليل الكامل وقائمة أسعار أبرز شواطئ ومتنزهات عروس البحر المتوسط لتستمتع بإجازتك بميزانية محدودة.

250 جنيهًا حد أدنى للإيجار

ما أن تطأ قدماك أرض الإسكندرية يصبح شاغلك الأكبر هو البحث عن شقة أو شاليه للإيجار، وتمتاز المدينة بوجود شقق مفروشة، وخاصة بأحياء شرق بدءًا من سيدي بشر ومرورًا بالعصافرة وميامي، وحتى المندرة والمعمورة "ترى البحر مباشرة".

وحول أسعار الوحدات المصيفية، يقول ياسر الصعيدي، سمسار بمنطقة ميامي: "إن إيجار الوحدة في اليوم الواحد يتراوح بين 250 إلى 600 جنيه، وذلك حسب قربها أو بعدها عن البحر وما تضمه من تجهيزات، مشيرًا إلى أن الأسعار تزيد في المعمورة وستانلي لتبدأ من 500 جنيه لليوم الواحد.

5 شواطئ مجانية

شط البحر، دائمًا هو الوجهة المفضلة التي يحرص البعض على أن يبدأ بها إجازته، حيث تضم الإسكندرية نحو 44 شاطئًا تمتد من أبو قير شرقًا، وحتى الدخيلة غربًا، تتنوع بين مجاني ومميز وسياحي.

وبحسب اللواء أحمد حجازي، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، يوجد 5 شواطئ مجانية للمواطنين وزوار المدينة تديرها المحافظة، هي "شهر العسل، والهانوفيل العام، والمكس، وبرج العرب، والمندرة"، ويسمح فيها للرواد باصطحاب الشماسي والكراسي الخاصة بهم دون دفع رسوم.

وفي حال رغبة الرواد طلب خدمة "تُدفع 3 جنيهات للشمسية، و1 جنيه للكرسي، و1 جنيه للترابيزة"، فضلاً عن استخدام جميع الخدمات من وحدات خلع الملابس ودورات المياه مجانًا، فيما يوجد 18 شاطئًا يطلق عليها: "الخدمة لمن يطلبها" ويكون رسم دخولها 5 جنيهات للفرد، شاملة سعر الترابيزة والكرسي والشمسية.

بينما يوجد 18 شاطئًا مميزًا، هي: "المندرة 2، المندرة 3، العصافرة شرق، ميامي المميز، سيدي بشر1، سيدي بشر 2، أبو هيف المميز، السرايا، السلسلة، بحري، الهانوفيل شرق، الهانوفيل، بليس 1 ، بليس 2، البيطاش 1، البيطاش 2، أبو تلات 1، أبو تلات 2" وغير مسموح فيها باصطحاب الكراسي والشماسي، ويبلغ سعر تذكرة دخول الفرد 7 جنيهات، شاملة أسعار الترابيزة والشمسية والكرسي واستخدام جميع الخدمات.

فيما خُصصت 3 شواطئ سياحية هي: "المندرة 1" و"نيو البوريفاج"، وستانلي"، حيث يبلغ سعر تذكرة دخولها 15 جنيهًا للفرد، شاملة الكرسي والترابيزة والشمسية.

ويمكنك الإبلاغ عن أي مخالفة في الأسعار على أرقام غرفة عمليات الإدارة وهي: "034268418 – 034202326 – 034202326".

5 حدائق أشهرها المنتزه

تتميز الإسكندرية بـ 5 حدائق خلابة هي: "انطونيادس، الشلالات، النزهة، الحديقة الدولية"، إلا أن أشهرها على الإطلاق هي حدائق قصر المنتزه الشهيرة بأشجارها العتيقة وشوطئها التي ظهرت على شاشات السينما في عدد من الأفلام.

وحول أسعار دخول حدائق المنتزه، أوضح اللواء إبراهيم حسن، رئيس شركة المنتزه للتنمية السياحية، التابعة لوزارة السياحة، أن سعر تذكرة الدخول 15 جنيهًا للفرد الواحد، بخلاف أسعار دخول الشواطئ فشاطئ فينسيا تذكرة دخول الفرد 25 جنيهًا.

حديقة الحيوان

وفى منطقة سموحة توجد حديقة حيوان النزهة التي تقع على مساحة 24 فدانًا بالقرب من حدائق أنطونيادس، وتعد ثاني أكبر حديقة للحيوان في مصر بعد حديقة حيوانات الجيزة، حيث يزيد عمرها على 100 عام، والتي يمكن أن تضعها على جدول زيارتك للإسكندرية، وتبلغ سعر تذكرة الدخول للفرد 5 جنيهات.

وتؤكد الدكتور إيمان مخيمر، مدير حديقة الحيوان، أن الحديقة تضم عددًا كبير من الحيوانات وملحق بها ملاهي للأطفال، مشيرة إلى إجراء أعمال ترميم بمعظم منشآت الحديقة خلال الفترة الماضية.

قلعة قايتباي

وفى منطقة بحرى يمكنك أن تزور قلعة قايتباي الأثرية، التي يرجع تاريخها لأكثر من 500 عام، ويحيط بها ميدان فسيح يسمح لك بالاستمتاع بإطلالة مميزة للقلعة التي تبدو في وسط البحر، ويُسمح فيها بالدخول بالطعام والشراب مع الحفاظ على نظافة المكان والمظهر الحضاري. وتبلغ أسعار دخول القلعة 10 جنيهات للفرد و5 جنيهات للأطفال والطلاب.

المُرسي أبو العباس

أما إذا كنت من هواة الإسكندرية القديمة فيمكنك زيارة ميدان المساجد ببحري الذي يضم عددًا من المساجد الشهيرة مثل المرسي أبو العباس وياقوت العرش والبوصيري..

وأمام مسجد المرسي أبو العباس يمكنك الجلوس على الكورنيش في مواجهة أكبر تجمع لمراكب الصيادين ببحري ورأس التين والاستمتاع بأكلة سمك طازجة أو الآيس كريم أو "أم علي" أو "البليلة" من المطاعم ومحلات الجيلاتي الشهيرة الممتدة بطول الكورنيش في بحري.

الترام والأتوبيس "أبو دورين"

وقبل أن تنتهى زيارتك للإسكندرية احرص على استقلال الترام للاستمتاع بجولة تشاهد خلالها أحياء الإسكندرية وصولاً لفيكتوريا .. وتبلغ سعر التذكرة 50 قرشًا للترام العادي، و100 قرش للمطور و5 جنيهات للترام المكيف.

وإلى جانب الترام يمكنك استقلال الأتوبيس "أبو دورين" بطول الكورنيش، بدءًا من المندرة وحتى قصر رأس التين، مقابل 7 جنيهات تذكرة للفرد الواحد.

محطة الرمل وسان ستيفانو والـ"داون تاون"

ولمحبي التسوق والأماكن المزدحمة والسينمات، فيمكنهم التجول بوسط البلد في الإسكندرية "محطة الرمل والمنشية"، والتي تضم مجموعة مطاعم ومحلات تجارية تحمل طابعًا تراثيًا.

أو الذهاب لمناطق سان ستيفانو و"الداون تاون" بمدخل الإسكندرية، و"جرين بلازا" بسموحة، لشراء الملابس وتناول العشاء أو الغداء من خلال الاختيار بين مجموعة من المطاعم المصرية أو الصينية أو الهندية وغيرها..

الكورنيش و"بير مسعود"

ومع غروب الشمس يصبح المشي على كورنيش الإسكندرية اختيارًا صحيحًا للاستمتاع بالغروب والهواء المحمل باليود، حيث يوجد ممشى يتواجد عليه عدد كبير من الكافيهات، حيث يمكنك تناول مشروب في مواجهة البحر بأسعار لا تزيد على 30 جنيهًا للفرد.

وفي منطقة شرق المدينة يمكنك السهر على الكورنيش وتحديدًا بمنطقة "بئر مسعود" الذى يقع فوق ربوة عالية بميامي، حيث تستمتع بأكل الترمس والذرة المشوي، أو الجلوس قليلاً على الكافيهات الممتدة على كورنيش المدينة في الجهة المواجهة للبحر.

مضيق سيدي جابر

في حال اصطحابك لسيارتك خلال رحلتك للإسكندرية.. فاحذر المرور من بمنطقة سيدى جابر "الكورنيش"، فقد اشتهرت مؤخرًا باسم "مضيق سيدي جابر"، حيث ستستغرق مسافة لا تزيد عن 400 متر لعبورها ما يزيد على ساعة.. ويمكنك اتخاذ طرق أخرى بديلة للوصول من شرق إلى وسط المدينة، ومنها شارع أبو قير والطريق الدائري أو حتى الدولي.