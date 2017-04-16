محافظ كفر الشيخ يعزي الأنبا بيشوي.. ويؤكد: الإرهاب يريد لنا مصير سوريا والعراق ـ (صور)

قدم اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، العزاء، للأنبا بيشوي، مطران كفر الشيخ، في شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية، وذلك يمقر كنيسة مار جرجس بدسوق.



وأكد المحافظ، في كلمته بالكنيسة، أن كلمة البابا شنودة "مصر ليست وطنًا نعيش فيه، بل وطن يعيش فينا"، محفورة في قلوب جميع المصريين، وأن قول البابا تواضروس الثاني "لو دمرت كنائسنا سنصلي في المساجد"، كلمات نابعة من عشق تراب هذا الوطن العزيز على كل المصريين.

وأوضح المحافظ أن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي الأخيرة بإعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر، وتشكيل مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب، جاءت للحفاظ على أمن وسلامة المصريين، وحماية الوطن من الإرهابيين.

ولفت إلى أن الإرهاب يريد لمصر مصير العراق وسوريا، من سفك للدماء، وإباحة للعرض، إلا أن الشعب المصري انتصر على كل محاولات شق صفه، بسبب وعيه وثقافته.