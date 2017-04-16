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الأنبا باخوميوس: العدالة الناجزة ضرورة للقضاء على الإرهاب.. "صور"

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مصراوي Masrawy

زيارة المهندسة نادية عبده وأعضاء مجلس النواب لمقر المطرانية (1)زيارة المهندسة نادية عبده وأعضاء مجلس النواب لمقر المطرانية (1)

زيارة المهندسة نادية عبده وأعضاء مجلس النواب لمقر المطرانية (2)زيارة المهندسة نادية عبده وأعضاء مجلس النواب لمقر المطرانية (2)

زيارة المهندسة نادية عبده وأعضاء مجلس النواب لمقر المطرانية (3)زيارة المهندسة نادية عبده وأعضاء مجلس النواب لمقر المطرانية (3)

زيارة المهندسة نادية عبده وأعضاء مجلس النواب لمقر المطرانية (4)زيارة المهندسة نادية عبده وأعضاء مجلس النواب لمقر المطرانية (4)

زيارة المهندسة نادية عبده وأعضاء مجلس النواب لمقر المطرانية (5)زيارة المهندسة نادية عبده وأعضاء مجلس النواب لمقر المطرانية (5)

زيارة المهندسة نادية عبده وأعضاء مجلس النواب لمقر المطرانية (6)زيارة المهندسة نادية عبده وأعضاء مجلس النواب لمقر المطرانية (6)

زيارة المهندسة نادية عبده وأعضاء مجلس النواب لمقر المطرانية (7)زيارة المهندسة نادية عبده وأعضاء مجلس النواب لمقر المطرانية (7)

زيارة المهندسة نادية عبده وأعضاء مجلس النواب لمقر المطرانية (8)زيارة المهندسة نادية عبده وأعضاء مجلس النواب لمقر المطرانية (8)

زيارة المهندسة نادية عبده وأعضاء مجلس النواب لمقر المطرانية (9)زيارة المهندسة نادية عبده وأعضاء مجلس النواب لمقر المطرانية (9)

البحيرة – أحمد نصرة:

قال الأنبا باخوميوس، مطران البحيرة، إنه يجب مراجعة ملفي التعليم والإعلام؛ لاستبعاد أية محتويات من شأنها تهديد دعائم الدولة، وطالب بسرعة العدالة الناجزة في القضايا الإرهابية حتى تكون رادعًا لكل من يحاول زعزعة استقرار .

جاء ذلك خلال زيارة المهندسة نادية عبده، والقيادات التنفيذية والأمنية والدينية والنقابية وأعضاء مجلس النواب لمقر المطرانية، اليوم الأحد، لتقديم واجب العزاء فى شهداء الحادث الإرهابى بكنيستى الغربية والإسكندرية، وتقديم التهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وأضاف باخوميوس: "أننا جميعًا نؤمن بالسلام والتسامح ونسعى لتقدم مصر كما نساند وندعم القيادة السياسية فى جهودها الحثيثة لتحقيق الاستقرار والأمن والتنمية".

وقالت محافظ البحيرة: "أننا جميعا شركاء الوطن وأن تلك الأعمال الإرهابية الخسيسة لن تزيدنا إلا قوة وصلابة ولن تزيد النسيج الوطني إلا تماسكًا و ترابطًا"، مؤكدة ضرورة تكاتف جميع الجهود لإعلاء القيم الروحية وتجاوز العقبات التي تهدد أمن واستقرار مسيرة البناء والتقدم والبناء.

كانت كنائس البحيرة، قد أعلنت الاقتصار على الصلوات فقط خلال عيد القيامة، دون أي مظاهر احتفالية، تضامنًا مع شهداء كنيستي المرقسية في الإسكندرية ومارجرجس في طنطا بالغربية.

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