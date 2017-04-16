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نائبة تتقدم بطلب إحاطة بشأن تجاهل الحكومة لـ"ممتهني التسول"

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نائبة تتقدم بطلب إحاطة بشأن تجاهل الحكومة لـ"ممتهني التسول" نائبة تتقدم بطلب إحاطة بشأن تجاهل الحكومة لـ"ممتهني التسول"

مصراوي Masrawy

النائبة فايقة فهيم عضو مجلس النواب

كتب- أحمد علي:

تقدمت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبد العال، بشأن تجاهل لأزمة مُمتهني التسول.

وقالت "فايقة"- في نص طلب الإحاطة- إن الآونة الأخيرة شهدت وبشكلٍ مبالغ فيه انتشار من اتخذوا التسول مهنة من أطفال ونساء وكبار سن، فضلًا عن ذوي الاحتياجات الخاصة، فاصبحوا يمارسوا مهنة التسول في أوقات ومواسم دينية كشهر رمضان والأعياد الدينية وفي أماكن معينة كالمستشفيات والبنوك وأمام المساجد والكنائس والأسواق والمحال التجارية وجوانب الطرق، وفي أماكن إشارات المرور والمطاعم والمقاهي والأماكن العامة.

وأردفت عضو مجلس النواب، أن أغلب المتسولين المحترفين يصطنعون عاهات، ويستعينون في ذلك بوسائل في مجال المستحضرات الطبية والتجميلية لاستدرار عطف الجمهور، ويستخدمون ملابس ممزقة للمناطق الشعبية وملابس أنيقة للمناطق الراقية.

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