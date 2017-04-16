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بالصور.. تشييع جثمان شهيد تفجير مركز تدريب طنطا

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بالصور.. تشييع جثمان شهيد تفجير مركز تدريب طنطا بالصور.. تشييع جثمان شهيد تفجير مركز تدريب طنطا

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كتب - محمد عباس

في جنازة عسكرية مهيبة، شيَّع الآلاف من أهالي قرية سجين الكوم، التابعة لمركز قطور بمحافظة الغربية، اليوم الأحد، جثمان أمين الشرطة محمد فؤاد خطاب، الذي استشهد داخل مستشفى طنطا التعليمي متأثرا بجراحه بحادث تفجير استهدف مركزا لتدريب الشرطة بطنطا.

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تقدم المشيعون محافظ الغربية  اللواء أحمد ضيف صقر، ومدير الأمن اللواء طارق حسونة، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية وزملاء الشهيد وأقاربه وأهالي القرية، وتم دفنه في مقابر العائلة.

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الشهيد لديه 3 أطفال، كان يعمل في إحدى وحدات المرور بمحافظة القاهرة قبل نقله للعمل بمديرية أمن الغربية، ولفظ أنفاسه الأخيرة بعد 15 يومًا داخل المستشفى.
 
 

 

 

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