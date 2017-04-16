الصحة: 90 ألف جنيه تكلفة علاج حالة التسمم

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قال قال شريف وديع، مساعد وزير الصحة لطب الطوارئ، اليوم الأحد، إن الوزارة استعدت لاحتفالات أعياد الربيع، بتجهيز جميع مراكز السموم والمستشفيات.

وأضاف "وديع"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحك عندنا"، المذاع عبر شاشة "المحور"، أن 28 مركز سموم على مستوى الجمهورية مستعد لاستقبال أي حالات، موضحًا أن تكلفة علاج حالة التسمم تبلغ نحو 90 ألف جنيه.

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وأكد أن الوزارة لديها كميات كافية من أمصال علاج التسمم في الصيدليات والمستشفيات، مناشدًا المواطنين بضرورة اتخاذ الحذر أثناء تناول الأسماك المملحة.