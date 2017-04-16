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تليمة: هل سيحاسب الضابط المتسبب في سجن آية حجازي؟

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تليمة: هل سيحاسب الضابط المتسبب في سجن آية حجازي؟ تليمة: هل سيحاسب الضابط المتسبب في سجن آية حجازي؟

التحرير

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أعرب الإعلامي خالد تليمة، عن سعادته ببراءة آية حجازي وزوجها و6  آخرين من تهمة «الاتجار في البشر».

وتساءل «تليمة»، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسـبوك»: «طيب دلوقتي هل حد هجيب الظابط اللي لفق القضية لآية حجازي وشباب مؤسسة بلادي، ويقوله ليه عملت كده يا بني؟، ليه تسببت في ضياع 3 سنين ظلم من عمر الشباب دول؟، طيب هل حد من إخوانا بتوع أفرم وأضرب واحبس عنده استعداد يستحمل يتحبس تلت سنين احتياطي وبعدين يقولوله: معلش أنت براءة؟».

وأضاف: «حد هيسأل ويقول ليه ده بيحصل يا إخوانا؟، طيب حد هيسأل الظابط ده ويقوله ليه ضيعت شوية أمل كانوا عند الشباب دول يعملوا بيهم حاجة للبلد دي؟، ليه الجنون ده يا جدعان؟».

ووجه التهنئة لآية حجازي قائلًا: «مبروك الحرية لآية حجازي وجوزها ولكل شباب مؤسسة بلادي».
 

تويتر تليمة

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أصدرت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد ، حكماً ببراءة آية حجازى، الناشطة السياسية ورئيس جميعة بلادي و7 آخرين من إتهامهم  بالاتجار فى البشر. 

كانت النيابة قد وجهت اتهامات لكل من محمد حسنين مصطفى، وآية محمد نبيل، وشريف طلعت محمد، وأميرة فرج محمد، وإبراهيم عبد ربه أبو المجد، وكريم مجدى محمود، ومحمد السيد محمد، رمضان عبد المعطى بتكوين عصابة منظمة؛ لاستقطاب أطفال الشوارع، والهاربين من سوء معاملة ذويهم، واحتجازهم داخل كيان مخالف للقانون، ودون ترخيص، أطلقوا عليه "جمعية بلادى"، بدائرة قسم عابدين بالقاهرة. 

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التحرير

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