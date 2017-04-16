فيديو.. الزراعة: أسعار السلع لدينا أقل من الأسواق 20%

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كشف الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، استعدادات الوزارة لاحتفالات أعياد الربيع واستقبال المواطنين في جميع الحدائق والمتنزهات في كافة أنحاء الجمهورية، لافتًا أنه تم وضع خطة طوارئ بالتنسيق مع وزراتي الداخلية والصحة، لسرعة التصرف حيال حدوث اي مشاكل.

وأضاف «عبد الدايم»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح أون»، المذاع على فضائية «أون لايف»، اليوم الأحد، أنه تم تجهيز كافة الحدائق والمتنزهات، وإلغاء جميع إجازات العاملين والأطباء البيطريين، كذلك فتح منافذ جديدة لبيع التذاكر منعًا للتكدس على الأبواب.

وأشار إلى أن جميع منافذ البيع الخاصة بوزارة الزراعة تعمل طوال العام، وأسعار السلع الغذائية لديها أقل عن السوق بنسبة 20%.