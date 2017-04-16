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وائل غنيم لـ«آية حجازي»: دُمتِ لنا طاقة حب وأمل

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وائل غنيم لـ«آية حجازي»: دُمتِ لنا طاقة حب وأمل وائل غنيم لـ«آية حجازي»: دُمتِ لنا طاقة حب وأمل

التحرير

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هنأ الناشط السياسي، وائل غنيم، آية حجازي وزوجها بعد براءتهما و6  آخرين من تهمة «الاتجار في البشر».
 
وكتب «غنيم» عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»: «المحكمة حكمت ببراءة آية حجازي ورفاقها بعد ٣٦ شهر سجن ظلم وتأجيل بدون حكم قضائي، مبروك يا آية حريتك ودُمتِ لنا طاقة حب وخير وأمل».

وائل غنيم

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وأصدرت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد ، حكمًا ببراءة آية حجازي، الناشطة السياسية ورئيس جميعة بلادي و7 آخرين من إتهامهم  بالاتجار فى البشر.

وكانت النيابة قد وجهت اتهامات لكل من محمد حسنين مصطفى، وآية محمد نبيل، وشريف طلعت محمد، وأميرة فرج محمد، وإبراهيم عبد ربه أبو المجد، وكريم مجدى محمود، ومحمد السيد محمد، رمضان عبد المعطى بتكوين عصابة منظمة؛ لاستقطاب أطفال الشوارع، والهاربين من سوء معاملة ذويهم، واحتجازهم داخل كيان مخالف للقانون، ودون ترخيص، أطلقوا عليه "جمعية بلادى"، بدائرة قسم عابدين بالقاهرة.

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التحرير

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